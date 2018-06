Újabb jobbikos politikusok nyilatkoztak a pártból való kilépésről

Újabb, eddigi jobbikos politikusok és szimpatizánsok nyilatkoztak arról, hogy miért hagyják el a pártot. Ferenczi Gábor, aki jelenleg a Veszprém megyei Devecser polgármestere, de korábban országgyűlési képviseló is volt, azt mondta az M1-nek, hogy egyértelműen megbukott a néppárti irány, mert önfeladással járt és ehhez a Jobbikhoz már „nem tudja a nevét adni". Ő is csatlakozik a Torockai László-féle új mozgalomhoz – közölte az M1 Híradója.

„A zászlóbontó gyűlésen egy új, valódi, hiteles nemzeti mozgalom alapjait fogjuk letenni” – erről beszélt a Híradónak Devecser immár ex-jobbikos polgármestere. Ferenczi Gábor 10 évig politizált a pártban, országgyűlési képviselő is volt. Azt mondta, nála a pohár a tisztújítás után telt be, amelyet szerinte manipuláltak. Hozzátette, nem tudja adni a nevét egy olyan közösséghez, amely már rég nem az eredeti értékelveket vallja.

Egyre többen távoznak a pártból

Ferenczi Gáborhoz hasonlóan egyre többen tesznek hitet Toroczkai László új formációja mellett. Egyúttal sorra jelentik be kilépésüket a párt politikusai azok után, hogy az elnökség pénteken kizárta az ásotthalmi polgármestert, majd Dúró Dóra és Novák Előd is bejelentette, hogy otthagyják a Jobbikot.

Három nap leforgása alatt felállt a Jobbik Baranya, Bács-Kiskun, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron, valamint Veszprém megyéért felelős regionális igazgatója is. Távozott a pártból Lőrinci önkormányzatának jobbikos képviselője, Fazekas Gabriella, aki 2010-ben a Jobbik terézvárosi polgármesterjelöltje volt, de kilépett Dobi Zsolt, a párt Csongrád megyei sajtófőnöke is, illetve Pasztorniczky István, a párt Borsod-Abaúj Zemplén-megyei képviselője is.

Toroczkai kapja az 56-osok zászlaját

„Szegény Gergely bátyám forog a sírjában a vonásodás és Sneider Tamásék viselkedése miatt” – ezt pedig már Pongrátz András írta közleményében. Az 1956-os forradalmár felszólította a párt vezetőit, hogy ne hivatkozzanak többet a bátyjára, Pongrátz Gergelyre, mert méltatlanná váltak hozzá és a szabadságharc emlékéhez. Azt is leszögezte, az 1956-osok zászlaját Toroczkai Lászlónak fogja átadni június 23-án.

Közben a szintén 1956-os szabadságharcos Kósa Gyula is bejelentette kilépését a pártból.

A Médianéző igazgatója a Kossuth Rádióban már pártszakadásként értékelte a Jobbikban zajló folyamatokat. Boros Bánk Levente szerint jól látszik, hogy két stratégia áll egymással szemben a pártban. A politológus úgy véli, elképzelhető, hogy Toroczkai Lászlóék egy új pártot alapítanak és az akár népszerűbb is lehet, mint a mostani Jobbik.

A szakértő kitért arra is, hogy Simicska Lajos és Vona Gábor a pártra tették fel politikai jövőjüket, azonban mind a ketten belebuktak a próbálkozásba. Úgy fogalmazott, a Jobbik – a mostani események után – elveszítheti a látszólag számottevőnek mondható legerősebb ellenzéki párt státuszát is.