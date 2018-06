Pörög a kilépés-számláló: sok jobbikos követheti Toroczkait

Megszületett a döntés: kizárták Toroczkai László a Jobbikból. Az indoklás szerint a korábbi alelnök miután elbukta az elnökválasztást, szándékosan kezdte gyengíteni a pártot, és árott a Jobbik „jó hírének”. A bejelentés után kilépési hullám indult: Dúró Dóra országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati képviselők, megyei elnök, megyei sajtófőnök is kilépett a pártból. Az biztos, hogy eddig nem látott mozgások indultak meg a Jobbikban: csak később derül ki, hogy ez lemorzsolódás, pártszakadás, vagy teljes szétesés.

A mai nappal minden a Jobbikban betöltött tisztségemről lemondtam, tagsági viszonyomat megszüntettem – ezt írta a közösségi oldalon a párt Csongrád megyei sajtófőnöke.

Tekintettel a vállalhatatlan etikai döntésre, közlöm veletek ennyi volt – a Jobbik Baranya megyei elnöke pedig ezekkel a szavakkal mondott le. Péntek délután egymás után jelentek meg az interneten a csalódott jobbikosok ehhez hasonló bejegyzései. Lemondott több alapszervezeti képviselő és a párt oktatási kabinetének alelnöke is. A lemondási hullám Toroczkai László kizárásának hírére indult meg.

„Én őt támogattam a kongresszus előtt is és a jövőben is támogatni fogom”

A Jobbik heves megyei szervezetének immár csak volt alelnöke szerint ráadásul ez még csak a kezdet. Ő egyébként a kongresszus előtt is támogatta már Toroczkait. Szerinte június végéig tömegesen fogják otthagyni a jobbikot a csalódott tagok.

Pénteken közleményben írta meg a Jobbik etikai bizottsága, hogy egyhangú döntéssel kizárják az ásotthalmi polgármestert, szerintük ugyanis Toroczkai László alapszabály-ellenesen akart létrehozni egy új platformot. Az etikai bizottság emellett azt is sérelmezte, hogy Toroczkai László többször nyilatkozott a sajtónak a Jobbik belügyeiről, ezért szerintük nem volt más lehetőségük, csak a kizárás.

Toroczkai László közösségi oldalán koncepciós ítéletnek nevezte a döntést és azt írta: a Jobbikot mára a tagság átverése, a hazaárulókkal való titkos együttműködés és a zsarolás jellemzi. Szerinte Vona Gáborék a Jobbikból mostanra egy hazug bizniszpártot csináltak. Toroczkai László azt még május végén jelentette be, hogy, Mi magunk néven platformot alakítana a Jobbikon belül azért, hogy visszatereljék a pártot az alapító okiratban lefektetett szellemiséghez. Emiatt a törekvés miatt indult ellene fegyelmi eljárás.

A Dúró-Novák házaspár is kilépett

Dúró Dóra, a párt frakciójából kizárt országgyűlési képviselő közösségi oldalán úgy fogalmazott: a Jobbikban nem tudom elképzelni, hogy a későbbiekben itt legyen helyem vagy tudjak itt politizálni. Őt, a Toroczkai László mellett elnökhelyettesként induló politikust korábban már kizárta a frakcióból a Jobbik, bizalomvesztésre hivatkozva és arra is felszólították, hogy adja vissza a mandátumát. Pénteken végül Dúró Dóra is bejelentette, hogy férjével, Novák előddel együtt kilép a Jobbikból. A politikus azt mondta: a párt egyértelműen elindult a lejtőn.

Közben Sneider Tamás elnök végig azt állította, hogy a Jobbikban minden rendben van. Pedig egész szervezetek jelentették be, hogy feloszlanak, az összes tag kilép, választókerületi kapmányfőnökök jelentették be, hogy otthagyják a Jobbikot, önkormányzati képviselők jelezték, hogy szeretnének csatlakozni hozzánk, de olyanok is, akik eddig nem voltak a jobbik tagjai.



Arról, hogy az új támogatókkal és hozzájuk csatlakozó volt jobbikosokkal együtt új pártot alapítanak-e Toroczkaiék, a június 23-ai zászlóbontáson döntenek Ásotthalmon.

Nemzetstratégiai kérdésekben kitartó politikai erő jöhet létre

A pénteki napon kilépett országgyűlési képviselő elmondta az M1 pénteki esti műsorában, szándéka ellenére lépett ki a Jobbikból, ezért fáj neki a döntés. Hozzátette: szerinte nem nekik – utalt Toroczkai Lászlóra és támogatóira – kellett volna kilépniük a pártból, hiszen Vona Gáborékkal ellentétben ők a Jobbik alapító nyilatkozatában lefektetett irányvonalat viszik tovább.

Csak most lépett ki a pártból – hangzott el a műsorban, erre a volt jobbikos politikus úgy fogalmazott: neki elsősorban szakpolitikai szerepe volt a kampányban, emellett úgy vélte, hogy a pártban felmerült vitákat a párton belülről kell megoldani, de mivel nem volt kompromisszumkészség a másik oldal (Sneider Tamás elnök és elnökség – a szerk.) részéről, ezért nem volt más lehetőség.

Dúró Dóra kijelentette: sok visszaélés történt a tisztújításon. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a mandátuma sorsa, a műsorban úgy válaszolt, hogy még nem tudja, ez számára egy dilemma, de azt elmondta, hogy sokan marasztalják, a mandátum sorsa június 23-án, Ásotthalmon fog dönteni. Hozzátette: a frakcióból való kizárását a sajtóból tudta meg, még arra sem méltatták, hogy vele személyesen közöljék.

Volner János és Apáti István esetleges távozását a Jobbikból tőlük kell megkérdezni, ezt mindenkinek a lelkiismeretére bízom – fogalmazott a lehetséges távozókra utalva a volt jobbikos, aki szerint a mostani kilépési hullám egy olyan politikai közösség létrejöttét eredményezi, amely akkor is kitart bizonyos nemzetstratégiai kérdésekben, ha az nem tetszik a liberális oldalnak.