Egyelőre nem vágják ki a Thököly úti fákat

Tarlós István főpolgármester a Thököly úti fák kivágásához a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottsága által kiadott tulajdonosi hozzájárulás tekintetében tájékozódik, és a testület elnökével való konzultációig a végrehajtást felfüggeszti – közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken.

Az érintett zuglói önkormányzat a Főpolgármesteri Hivatal közleményét megelőzően azt közölte, hogy Karácsony Gergely (Együtt-PM) kerületi polgármester a Thököly úti fák megmentése érdekében Tarlós Istvánhoz fordult.

A Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottsága május 23-i ülésén adta meg a hozzájárulást 17 fa, köztük 20 méteres, egészséges platánok kivágására. A testület az útszakasz átépítése, a 72-es troli végállomásának áthelyezése és új megállóhelyek kialakításának indokával adta meg a fakivágási engedélyt a Thököly út Mexikói út – Gizella utca közötti szakaszára – olvasható a kerületi önkormányzat közleményében. Mint írták, Karácsony Gergely a fakivágási terv felülvizsgálatára és a döntés megváltoztatására kérte a főpolgármestert.

A közlemény szerint Karácsony Gergely maga is fontosnak tekinti a közösségi közlekedés, azon belül is a környezetkímélő közlekedési formák fejlesztését, ugyanakkor ennél is fontosabbnak tartja a környezeti értékek védelmét.

A 20 méteres, kivágásra ítélt platánokról a szakvélemény is megállapítja, hogy kivágásuk nem egészségi állapotuk, hanem kizárólag az útépítés miatt lett indokolt. Ezeknek a fáknak az értékét a Főkert Zrt. is sokmillió forintra becsülte, “de Karácsony Gergely szerint az anyagi kárnál jóval nagyobb lenne az az eszmei kár, amit a 80-90 éves fák kivágásával ez a kerület és Budapest is elszenvedne” – olvasható.