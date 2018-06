Németh Szilárd: A jövő évi büdzsé legfontosabb célja az ország biztonságának megőrzése

A jövő évi büdzsé legfontosabb célja az adócsökkentés, a gazdaságélénkítés, a családok megerősítése, a demográfiai program mellett az ország szuverenitásának, biztonságának megőrzése, a határvédelem erősítése, amire jelentős pénzeket fogunk költeni – szögezte le a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára a Magyar Időknek. Németh Szilárd azt is elmondta: a jövő évi költségvetés egyik nyertese a Magyar Honvédség lesz.

Németh Szilárd a napilap keddi számában megjelent interjúban kitért arra is, hogyan érintették a honvédelmi tárcát az új kormányzati struktúrával járó változások. Úgy fogalmazott, visszatértünk egy történelmi hagyományhoz, amely a rendszerváltáskor érthető módon megszakadt. Benkő Tibor személyében egy olyan négycsillagos tábornok a honvédelmi miniszter, aki szakaszparancsnoktól vezérkari főnökig minden posztot betöltött aktív katonai pályája során – hangsúlyozta az államtitkár.

Elmondta: Benkő Tibor a kormányfőtől azt a feladatot kapta, hogy egy új típusú magyar haderőt szervezzen meg. Mint kifejtette: egy nagyon nehéz, hosszú éveken át tartó programot kell levezényelnie, „nem véletlen, hogy nem négyéves választási ciklusokról beszélnek ezzel kapcsolatban” – fogalmazott az államtitkár, kiemelve: modern, ütőképes Magyar Honvédséget kell megszervezniük, amelynek középpontjában a katonák állnak. Fiatal, magasan képzett, hazájukat szerető katonákra, tisztekre, tábornokokra van szükség, akik bárkikkel szemben meg tudják védeni az ország szuverenitását és biztonságát – szögezte le.

Németh Szilárd saját posztja kapcsán azt mondta, – bár volt sorkatona másfél évig, és az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöki tisztségét is ellátta – ő Benkő Tibor mellett azt a politikát képviseli, amire a választók kötelezték, amihez a felhatalmazásukat adták. Fontosnak nevezte, hogy vonzóvá és megbecsültté tegyék a katonai életpályát.

A haderőfejlesztés kapcsán a kiber-, az aszimmetrikus vagy hibrid hadviselésre való felkészülést emelte ki, de ugyanakkor hozzátette: a hagyományos hadfelszerelés területén tapasztalható elmaradásokról sem feledkeznek meg, mint például a légvédelmi, páncélos, páncélelhárító képesség, a fegyvergyártás újraindítása.

Mindehhez – mint elmondta – a források is megvannak a Zrínyi 2026 programban. Azt is kiemelte, hogy a 2019-es költségvetés egyik nyertese a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium lesz. „A jövő évi büdzsé legfontosabb célja az adócsökkentés, a gazdaságélénkítés, a családok megerősítése, a demográfiai program mellett az ország szuverenitásának, biztonságának megőrzése, a határvédelem erősítése, amire jelentős pénzeket fogunk költeni” – hangsúlyozta az államtitkár.

Németh Szilárd szólt arról is, hogy a migrációs nyomás folyamatos, egyre erősödik, és újabb kihívások is vannak. A Soros Györgyhöz köthető nemzetközi hálózat offenzívát indított a nemzetállamok ellen, „ő és a hozzá köthető ngo-k szerveznék meg Brüsszellel karöltve az unióba történő bevándorlást” – fejtette ki a HM államtitkára, aki szerint az ország megvédéséhez akciótervre van szükség, amely az alaptörvény hetedik módosításában és a Stop Soros törvénycsomagban ölt testet.

Kitért arra is, hogy mostanra Európában a migrációhoz kapcsolható biztonsági kérdések lettek a legfontosabbak. Úgy véli: a Magyarország elleni „eszeveszett támadások” is azt mutatják, hogy a maradék 12 hónapban át akarnak vinni uniós szinten minden olyan döntést, amelyik a Soros-terv megvalósításához szükséges. A felső korlát nélküli bevándorlást alá akarják dúcolni megfelelő pénzügyi ösztönzőkkel is – jegyezte meg Németh Szilárd, aki szerint az illegális bevándorlók és azok szervezőinek támogatása helyett az EU bürokratáinak inkább fel kellene készülniük azokra a „rossz hírekre, aggasztó jelekre, amelyek egy új, eljövendő gazdasági válságról szólnak az eurózónát illetően”.