Többen kiléphetnek a Jobbik frakciójából

Dúró Dóra közösségi oldalán gyakorlatilag megerősítette azt a sajtóértesülést, amely szerint többen otthagyhatják a Jobbik frakcióját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportjából kizárt politikus azt is közölte, hogy többen kiálltak mellette a pártból, így például Volner János, Apáti István, valamint az olimpiai bajnok Steinmetz Ádám is. De olyanokról is említést tett, akik csak a nagy nyomás miatt szavaztak ellene a kizárásával kapcsolatban.