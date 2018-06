Az EP-elnök is részt vett a LEN-kongresszuson

A LEN elnöke, Paolo Barelli meghívásának eleget tevő EP-vezető támogatást ígért az európai szövetség nemrég elindult programjának, amely az úszásoktatás fontosságára, a még mindig riasztóan magas számú vízbefulladásokra, a tragikus esetek visszaszorítását célzó lépésekre hívja fel a figyelmet.

A LEN-kongresszusok történetében először fordult elő, hogy egy magas rangú európai politikus is részt vett az eseményen: Antonio Tajani az ülés második részére érkezett a Duna Arénába, ahol a kontinentális szövetség bemutatta a „Learn-to-swim, Prevent Drowning” programot (“Tanulj meg úszni, előzd meg a vízbefúlást”).

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

Amint az Paolo Barelli előadásából kiderült, bár Európára a statisztikák szerint „csak” tíz százalék jut a világon vízbe fulladt áldozatok számából, így is évente 27 ezren vesztik életüket a kontinensen, azaz naponta 74-en, óránként legalább hárman, főként 3-12 éves gyerekek.

„A LEN programja azt célozza, hogy az előttünk álló öt évben legalább húsz százalékkal szorítsuk vissza ezt a rettenetes adatsort” – mondta az elnök.

Az úgynevezett „Kék Kártyát” bármelyik európai polgár megszerezheti, aki bizonyságot ad úszásbeli képességeiről, igazolva azt, hogy nem tartozik a veszélyeztetett körbe. A program emellett új sztenderdeket állít fel az úszásoktatásban, továbbá az uszodák és az életmentők számára is, amelyeket mind az 52 LEN-tagszövetség bevezet a jövőben.

Antonio Tajani először a sport fontosságáról szólt, amely szerinte az ősi idők óta egy a kultúrával és a békével. „A sport a határokon átívelő csodálatos tevékenység, egyszersmind az ember saját határainak feszegetéséről is szól – mondta az Európai Parlament elnöke, aki hozzátette: a sportszektor az Európai Unió GDP-jének három százalékát állítja elő évente, öt és fél millió embernek ad munkát, és kiemelkedően fontos az egészség javításában is.

„A LEN-nek köszönhetően az úszás egyre fontosabb sportággá válik Európában, ugyanakkor azt is tudjuk, az úszósport nem csupán az egészség szempontjából fontos, de életmentő képesség is. Éppen ezért teljes mértékben támogatom a LEN új programját” – jelentette ki Tajani, aki meghívta a szövetség képviselőit Brüsszelbe, hogy az EU döntéshozói előtt is mutassák be kezdeményezésüket.

„Számtalan igen fontos, sporthoz kapcsolódó program fut az Európai Unióban, amelyek költségvetését éppen megduplázni készülünk a következő ciklusban, úgy gondolom, ebből a támogatásból a LEN programjának is részesülnie kell” – zárta beszédét az EP elnöke.

A házigazda magyar szövetség elnöke, Wladár Sándor megköszönte a LEN vezetőinek és Antonio Tajaninak, hogy eljöttek Budapestre, és közölte: a Magyar Úszó Szövetségben egy hónapja már gőzerővel folyik a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” program következő, minden eddiginél szélesebb kört érintő fázisának előkészítése, amely tökéletesen illeszkedik az európai szövetség kezdeményezésébe.