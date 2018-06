Elfogytak a belső tartalékok az ellenzéki pártokon belül

Elfogytak a belső vezetői tartalékok az ellenzéki pártokon belül, akik átvehetnék az irányítást – mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója az M1 Ma reggel című műsorában.

A nyugati parlamentáris demokráciákban egy sikertelen választási szereplés után a pártvezetés lemond és a belső sorokból egy másik csapat veszi át az irányítást. De a hazai ellenzék esetében már elfogytak a belső tartalékok a pártokon belül, nincsenek olyanok, akik átvennék az irányítást – mondta Boros Bánk Levente.

Szerinte ennél is súlyosabb kérdés, hogy a pártok első reakciójukban a választókat hibáztatták a kudarcokért, most egymásra mutogatnak, vagy a párton belül keresik a belső ellenzéket, ami oda vezet, hogy vagy politikusok hagyják el a pártot, vagy a Jobbik esetében akár pártszakadás is lehet.



Lendvai Ildikó az M1 adásában csütörtökön azt mondta: nem sikerült a vidéken lakókat megszólítani, nem jutott el a program, és a pártvezetés nehezebb helyzetben van, mint bármikor. Kovács László szerint pedig a szocialisták választási kudarcához az is hozzájárult, hogy a kampányban nem a programjukról, hanem az összefogásról és a visszalépésekről beszéltek.

A korábban sikeres nagy hálózattal rendelkező pártok, mint az MSZP kezdenek visszaszorulni városokra és a fővárosra, de ez igaz más pártokra is. Szakemberhiánnyal magyarázható az is, hogy aktivisták, alapszervezetek nélkül próbálják kitalálni politikájukat Budapestről – állapította meg Boros Bánk.

Szakadhat a Jobbik

Az elemző kitért az MSZP, az LMP és a Jobbik közötti különbségekre. Utóbbi esetében nem beszélhetünk vezetési válságról. Két koncepció ütközik egymással, két formáció van jelen: a néppárti vonal, Vona Gábor emberei, valamint a Toroczkai László vezette radikális vonal.

Az ásotthalmi polgármester az M1-en korábban arról beszélt, majdnem biztos, hogy párszakadás lesz a Jobbikban, ez a pártvezetéstől függ. Szerinte az a politikai erő, amelyet képviselnek, egy éven belül erősebb lesz, mint a Jobbik, hozzátéve, hogy mások is követhetik Dúró Dórát, így akár frakcióalakítás is jöhet. A Toroczkai-féle platform június 23-ára zászlóbontó gyűlést hirdetett, ahol eldőlhet, hogy milyen formában folytatják.

Boros Bánk Levente ezzel kapcsolatban elmondta: maradtak még a Jobbikban a nemzeti radikális irányvonal támogatói közül és hogy ha őket meg tudja szólítani Toroczkai László, akkor elképzelhető, hogy többen követik majd őt, mint ahányan a Jobbikban maradnak.

A Jobbik frakcióból eddig Dúró Dóra volt az egyetlen, aki támogatta az ásotthalmi polgármester tervét a párton belüli platform létrehozásában, amiért a pártvezetés ki is zárta soraiból a politikust, és felkérték, hogy adja vissza mandátumát.

Elfogytak a vezetők

Az elemző szerint tényleges vezető nélkül áll mind az LMP, mind az MSZP. Úgy vélte, nem csak az a probléma, hogy a saját jövőjüket kellene tisztázniuk, de az is nyitott kérdés, hogy kivel képzelik el a folytatást.

Az LMP körül is több botrányos eset történt az elmúlt hetekben, ami miatt például két évre minden tisztségétől eltiltotta Hadházy Ákost az LMP fegyelmi bizottsága.

Az őt inzultáló Sallai Róbert Benedeket pedig első fokon kizárták a pártból. Ron Werber kampánytanácsadó sorozatos szerződésszegések miatt hagyta ott az LMP-t egy hónappal a választások előtt. Állítása szerint a párt tíz millió forinttal tartozik neki.

Boros Bánk szerint az LMP kampányának addig volt „éle és koncepciója”, amíg Ron Werber segítette őket. A pedig önmagában beszédes, hogy külső segítség nélkül, maguktól sem képesek levezényelni egy választást.

Egy jól vezetett, jól működő pártban az ilyen konfliktusokat rendezni tudják. Az a párt, ahol egymást citálják bíróság elő, politikai értelemben életképtelen – húzta alá a Médianéző igazgatója kifejtette.