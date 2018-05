Toroczkai: Dúró Dórát mások is követhetik

Egy éven belül az a politikai erő, amelyet mi képviselünk erősebb lesz, mint a Jobbik és akár mások is követhetik Dúró Dórát, így akár frakcióalakítás is jöhet – mondta a Ma Reggelben a Jobbik volt alelnöke Toroczkai László. Dúró Dóra volt az egyetlen a Jobbik frakción belül, aki támogatta az ásotthalmi polgármester tervét a párton belüli platform létrehozásában.

A Jobbik parlamenti képviselőcsoportja kedden zárta ki soraiból bizalomvesztés miatt Dúró Dórát, és felkérte, hogy adja vissza mandátumát. A politikus az M1-nek azt mondta: megdöbbent, és idő kell neki, hogy átgondolja, ami történt. Egy hete Toroczkai László ellen kezdeményezett fegyelmi eljárást a pártvezetés, miután Ásotthalom polgármestere bejelentette, hogy Mi magunk néven platformot alakítana a Jobbikon belül azért, hogy visszatereljék a pártot az alapító okiratban lefektetett szellemiséghez.

Arra a kérdése, hogy szakad-e a Jobbik, a politikus úgy válaszolt: A Jobbik jelenlegi vezetése mindent elkövet, hogy szakadjon a párt. Dúró Dóra kizárásával kapcsolatban elmondta, hogy ő volt az, aki őt is győzködte, hogy a párt egysége mindennél fontosabb.

„Már jó ideje látszik, hogy megpróbálnak kiszorítani minket a pártból, a pártvezetést a bosszú vezérli” – fogalmazott.



„Ha tudtam volna, hogyan működik a Jobbik vezetése, hogy a stratégiai döntések nem az elnökségi üléseken születnek, akkor biztosan nem vállaltam volna az alelnökséget – mondta. Az elmúlt két évben azzal szembesültem, hogy „furcsa módon viselkedik” a Jobbik, letért arról a mozgalmi útról, amelyen elindult.

Három évvel ezelőtt azt mondtam, hogy a tömeges migráció megváltoztatja az uralkodó pártok politikáját. Most pedig azt kell mondanom, hogy az elvtelenség pedig az ellenzéki palettát alakítja át. Az opportunizmus, az elvtelenség eluralkodott az ellenzéki pártokon belül, hogy többet foglalkoznak a pozícióharcokkal, mint azzal, hogy építő, előremutató tervet tegyenek le a választók előtt.

Kifejtette: Vona Gábor stratégiája egy színtelen szagtalan párttá alakította át a Jobbikot, de ez a politika megbukott a választásokon. Két évig nekünk győzelmet ígért.

Kitartott azon véleménye mellett, amelyet a választások után tett, hogy ha Vona Gábor marad a pártelnök, az a Jobbik végét jelentheti.

„Nem tudok egyértelmű választ adni arra, a kérdésre, hogy ki irányítja a Jobbikot, hogy kik azok az üzletemberek, marketing-tanácsadók, akiknek a stratégiai döntését követi a párt. Szabó Gábor pártigazgató az alapítás óta meghatározó szerepet tölt be, de remélem, hogy Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton is iránytó szerep tölt be a pártban, de az látható volt, hogy stratégiai döntések nem az elnökségi üléseken dőlnek el,” – mondta.

Toroczkai László a Figyelőnek adott interjúban a napokban arról beszélt, hogy a párt vezetése kihasználta őt, csak a neve és a népszerűsége kellett nekik, de aztán rájöttek, hogy ez a biodíszlet szerep neki annyira nem jó.

„Az elnökség minden tagja biodíszlet volt de én borítottam a bilit. Regnáló alelnökként elmondtam, hogy annak a kormánynak nem leszek tagja, amelyben az LMP-vel és Momentummal kell kormányoznunk.”

Elmondta, hogy erről a bejelentésről is csak a sajtóból értesült.

Lendvai Ildikó: szorosabb összefogásra van szükség

Szorosabb együttműködésre van szükség a demokratikus ellenzék között, de ez a régi keretek között nem fog menni, komoly strukturális változásoknak lenne szükség – mondta a Lendvai Ildikó a Kossuth Rádió 180 perc című adásában.

A mostani pártvezetés nehezebb helyzetben van, mint bármikor. A választási vereség feldolgozása soha sem könnyű, a legelkötelezőbb szavazóktól kapjuk a legtöbb szemrehányást. Ezzel párhuzamosan meg kell találni a baloldal szavazóbázisát, azt a programot, amely eljut ahhoz, akiket segíteni akar, nem könnyű. Véleménye szerint okosabb politikával elkerülhető lett volna a Fidesz kétharmados győzelme. Kifejtette, kormányzópárt támogatóinak is fontos, hogy más szempontok is érvényesüljenek a politikában. „Nem jó egy féloldalas ország.”

Az elnökjelöltek programjában jelentősek az eltérések – hangzott el az adásban. Szanyi Tibor szerint teljesen új alapokról kellene kezdeni az építkezést hagyományos szociáldemokrata pártot szeretne.

Kunhalmi szétaprózódott pártokból kell egy kormányzóképes baloldali néppártot építeni. Szanyi szerint a baj mindig az volt, hogy párt gazdaságpolitikáját a liberálisok politikusok vezették.

Kifejtette, hogy nem csak személyek, de koncepciók között is lehet választani.

„Hozzám Kunhalmi Ágnes álláspontja áll közelebb, vagyis a szorosabb együttműködésre van szükség a demokratikus ellenzék között, de ez a régi keretek között nem fog menni. Komoly strukturális változásoknak lenne szükség” – tette hozzá.

„Szívemhez közel állna, ha egy széles választói mozgalomba vennének részt az ellenzéki pártok, és ebből a választási mozgalomból jönne létre kellő időben egy választási párt, utána megint lehetne részekre osztani.

Véleménye szerint ezek a pártok választási szempontból koalícióra ítéltették. Úgy vélte, hogy az ellenzéki pártok választási programjai csak nagyon kis százalékban különböztek egymástól.

„A jövőhöz való viszony nem különbözik annyira, hogy később egy szorosabb választási együttműködés elképzelhetetlen lenne.”

A kilátásokat illetően elmondta, hogy nem egy szokásos tisztújításra van most szükség, hanem a szervezetei keretek alapos átgondolására. Az hogy a logó megváltozik, nem gondolom, hogy ez önmagában megoldás-e.

A párt szervezeti felépítését firtató kérdésre elmondta, hogy a régi pártformok halottak, egyre kevesebb fiatal lesz párttag, ezért a modernebb kapcsolódási pontokat kell megtalálni például az internet révén, amely egyben demokratikusabb működéshez is vezet.

Lendvai Ildikó kifejtette: Híve vagyok a koalíciós kormányzásnak, rá van kényszerítve az egyeztetésre és kevesebb módja van, hogy egy szem akaratot vigyen. Nem mond ellent a választási együttműködésnek, hogy fel kell építeni és erősíteni kell az MSZP-t és a többi ellenzéki pártot, de összefér azzal, hogy később együttműködjenek.