Tarlós: A kormány és a városvezetés jelentősebb eredményeket kíván felmutatni Budapesten

Tarlós István a kormány és a főváros között létrehozandó együttműködési struktúráról kifejtette: a főváros működtetésével kapcsolatos kérdésekhez az új struktúrában senki nem kíván hozzányúlni, továbbá a „kisebb lélegzetű” fejlesztések és felújítások maradnak a fővárosnál.

Az átfogó fejlesztéseket – amelyeket a nagyvárosokban az állam nélkül lehetetlen lebonyolítani, vagy az agglomerációt is érintik – az állam bonyolítja le, de a korábbiakhoz képest jelentősebb mértékben be kívánja vonni a fővárost – mondta a főpolgármester, hozzátéve, hogy kérik majd, hogy a főváros saját fejlesztéseiben is legyen együttműködés.

Tarlós István főpolgármester a BKV ötvenéves fennállása alkalmából tartott rendezvényen, a jubileumi év megnyitóján 2018. február 19-én.MTI Fotó: Balogh Zoltán

Tarlós István megismételte, hogy a miniszterelnök által a kormányban végrehajtott személyi változások az együttműködés feltételeit jelentős mértékben javítják. Közölte azt is, Orbán Viktor kormányfőnek javasolni fogja, hogy kössenek közvetlen megállapodást a kidolgozandó tízéves fővárosi fejlesztési koncepcióról.

Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár a műsorban kijelentette: az átszervezés lényege, hogy a kormány „legyen jobb partnere a fővárosnak”. Elmondta, a Fővárosi Közgyűlés által öt évvel ezelőtt elfogadott hosszú távú fejlesztési tervből indulnak majd ki az említett koncepció kidolgozásánál.

A műsorban a főpolgármestert kérdezték a BKK-ról. Tarlós István elmondta: bizonyos tapasztalatok alapján korábban úgy fogalmazott, hogy ebben a formájában nincs értelme. Közölte azt is, hogy a közbeszerzési céget még ebben a ciklusban át kell szervezni vagy meg kell szüntetni.