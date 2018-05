Soros György „szürke zónáját” reformálhatja meg a Stop Soros

Párizsban tartott előadást a migrációról Soros György, aki szerint a migrációs válság kiadásainak fedezésére egy új Marshall-tervet kell összeállítani, és hogy a bevándorlást elő kell segíteni a legalizációval. Éppen azon a napon, amikor a magyar kormány Budapesten benyújtotta a Stop Soros törvényjavaslatát a magyar Országgyűlésnek, ebben többek között alaptörvénybe emelnék a betelepítés alkotmányos tilalmát.

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője szerint Soros György semmi újdonságot, innovatív megoldást nem vázolt fel a három évvel ezelőtti cikkében leírtakhoz képest, tehát ugyanúgy a föderatív Európát és a saját érdekében álló, az EU által felveendő gigahitelt szorgalmazza.

Szerinte a három évvel ezelőtti cikke eleve „önellentmondásos gazdaságpolitikai helyzetmegállapításból” indul ki, és úgy látja, hogy az amúgy általa szorgalmazott erőforrás-átcsoportosítások nem szokták megoldani a társadalmi problémákat, valamint ha jön az általa jelzett gazdasági válság, akkor az államok nem hiteleket fognak felvenni, hanem inkább belső tartalékokat fognak képezni. A keresztény európaiság és az EU alapelvei nem állnak szemben egymással, sőt, egymást erősítik, így a Soros György által hangoztatott vélemény, miszerint az Orbán Viktor magyar kormányfő által képviselt politika ellentétben állna az EU-val, nem igaz – cáfolta meg a Nézőpont elemzője az amerikai milliárdost.

Tóth Erik szerint Soros most már nemcsak a magyar kormány migrációs álláspontját, hanem több ország bevándorláspolitikáját is támadja, annak ellenére, hogy nincsen rá társadalmi felhatalmazása, egy ún. „szürke zónát” teremtett magának. Éppen ezt a „szürke zónáját” hivatott szabályozni, megreformálni innovatív megoldásokkal a Pintér Sándor belügyminiszter által kedden benyújtott Stop Soros törvényjavaslat – fejtette ki a szakértő, aki ismertette, hogy a Soros-szervezetek nyomásgyakorlása késztette az EU intézményeket arra, hogy a három évvel ezelőtti cikkben lefektetett kvótarendszert bevezesse.

És pontosan ezért lesz mind politikai, mind jogi szempontból jó megoldás a törvényjavaslat elfogadása esetén az, hogy alaptörvénybe ütköző lesz a betelepítés, különösen a június 28-i uniós csúcs előtt, amikor is várhatóan döntést fognak hozni az uniós menekültkvótákkal kapcsolatban – ismertette a Nézőpont elemzője. Tóth Erik arra is számít, hogy a törvényjavaslat esetleges elfogadása után – ugyanúgy, ahogy a határkerítés kapcsán az már megtörtént – a nemzetközi szervezetek is elfogadják annak létjogosultságát.