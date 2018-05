MSZP: Orbán azt teszi Szlovéniában, amivel Sorost vádolja Magyarországon

Az MSZP szerint Orbán Viktor és „a kegyelméből meggazdagodott körök” beavatkoznak Szlovéniában a választási kampányba, a szomszédos ország belügyeibe, és a kormányfő ezzel azt teszi az európai uniós tagállamban, amivel Soros Györgyöt vádolja Magyarországon.

Harangozó Tamás, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese szerdai budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „régi komcsi trükk ez, mondaná a miniszterelnök a parlament falai között”. Azt mondta, megalapozott a gyanú, hogy bizonyos pénzügyi körök beavatkoznak Szlovénia belpolitikájába, eurómilliókkal próbálják meg törvénytelenül befolyásolni a választás végeredményét. Mindezt azért, hogy a kiszemelt, kedvezményezett jelölt azt a programot hajtsa végre, amelyet a „kampányfinanszírozók” megkövetelnek.

Egyáltalán nem kizárt, a támogatásnak szintén célja, hogy a pénzügyi körök a későbbiekben „extraprofitot” szerezzenek a dotált párttól – hangsúlyozta a frakcióvezető-helyettes.

Szavai szerint Orbán Viktor „a magyar adófizetők milliárdjaiból fenntartott Habony-féle hazugsággyárat” használja arra, hogy befolyásolja a szlovén választásokat.

Egy szerdai hírre hivatkozva kijelentette, hogy „ez a Habony Árpádhoz, Mészáros Lőrinchez és Andy Vajnához köthető médiakör” 3,8 milliárd forint közpénzhez jutott az elmúlt hónapokban, amivel „a rendszerszerű hazai választási csalás” egyik főszereplőjévé is vált.

Ügyészségi vizsgálat zajlik

Azt mondta, hogy az említett érdekcsoport több száz millió forinttal, sőt akár milliárdokat is elérő összeggel támogatja az egyik szlovén pártot: az annak tulajdonában álló médiavállalkozásokba vásárolta be magát.

„Úgy tűnik tehát, hogy a magyarok pénzéből szabálytalanul támogatják a cégek Orbán jelöltjét”, egy korábbi miniszterelnököt, aki már töltött le börtönbüntetést korrupció miatt.

„Madarat tolláról, embert barátjáról” – hangoztatta Harangozó Tamás.

Külföldi politikai párt kampányát finanszírozni nem csupán illegális, de durva beavatkozás is az adott ország belügyeibe és az unió alapelveinek megsértése – nyomatékosította.

Szlovéniában az esettel kapcsolatban ügyészségi vizsgálat zajlik, a parlamenti pártok pedig vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték.

Az MSZP-Párbeszéd szövetség felszólítja Orbán Viktort, hogy azonnal hagyjon fel a beavatkozással más államok belügyeibe, fejezze be politikájának „exportját”. Ahogy a magyarok is kiállnak hazájuk szuverenitásának tiszteletben tartása mellett, nekik is így kell cselekedniük a szövetséges országokkal szemben – tette hozzá.

Az MSZP-Párbeszéd szövetség képviselői útján, a nemzetbiztonsági, a honvédelmi és rendészeti, valamint a külügyi bizottságban akarja napirendre venni a kérdést, és konkrét tájékoztatást kíván kérni a hatóságoktól, a kormánytól és a titkosszolgálatoktól arról, hogy milyen információval rendelkeznek az ügyről.

Kérdésre a frakcióvezető-helyettes jelezte, nem indul semmilyen tisztségért az MSZP kongresszusán, amelyet várhatóan június 17-én tartanak majd.

A Stop Soros törvénycsomagra irányuló érdeklődésre Harangozó Tamás úgy reagált, hogy szakértőik már megvizsgálták a jogszabályt, és a frakció a hétfői ülésén alakítja ki az álláspontját. Egyúttal kijelentette, hogy az alaptörvény-módosítás „épkézláb európai értékrenddel rendelkező párt” részéről nem támogatható.

Szlovéniában vasárnap tartanak előre hozott parlamenti választásokat.