Stop Soros – Kerítés után jogi határzár

Ma nyújtják be a törvénycsomag tervezetét az Országgyűlés elé. A Fidesz nagy vitákra számít, mivel az ellenzék „Soros oldalán áll”, jelentette ki a nagyobbik kormánypárt frakció-szóvivője.

A „Stop Soros” törvénycsomag olyan jogszabály, amely segítséget nyújt abban, hogy Magyarország ne lehessen bevándorlóország – mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője az M1 Ma reggel című műsorában.



Megakadályozni a migránspárti oktatásokat

A kormánypárti politikus elmondta, nagy vitákra számítanak a Parlamentben, mert az ellenzék „Soros oldalán áll”, és a migrációt segítenék. A mintegy 60 ezer civil szervezetből a törvény pedig mindössze azokat érinti, amelyek segítik az illegális migrációt és vannak ilyenek, főként Soros-hálózat által támogattak, jegyezte meg.

Halász János ilyennek tartja a Magyar Helsinki Bizottságot is, amelyről kiderült, hogy érzékenyítő tréningeket folytattak bírósági munkatársaknak. Ezek nyilván migránspárti képzések voltak, vélte a Fidesz-frakció szóvivője. Pont az ilyenek, amelyeket meg kell akadályoznunk törvényekkel, hangsúlyozta.

A választók akaratának megfelelően a megakadályozás a cél

A szóvivő szerint ezért fontos az, hogy ebben a törvénycsomagban olyan, az illegális migráció szervezését nehezítő elemek legyen, amelyek korábban nem voltak. Eddig a folyamat átláthatóvá tétele volt fontos, az április 8-i választáson viszont egyértelművé vált, hogy mi a magyarok véleménye e kérdésben, ezért most az illegális bevándorlás megakadályozása a cél.

Éppen ezért az egyik leghatározottabb elem az, hogy az illegális migráció szervezése, segítése önálló büntetőjogi kategória lett. Módosítják az alaptörvényt is, hogy ne lehessen migránsokat betelepíteni az országba – tette hozzá. Halász János szerint ez fontos eszköz lesz a Brüsszellel folytatott küzdelemben.

Ellenkampányra lehet számítani

Komoly nyomásgyakorlásra kell számítania a magyar kormánynak a törvényjavaslat kapcsán – mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A szakértő hangsúlyozta, erre nemcsak az európai politikai szervezetektől, hanem olyanoktól is kell számítani, mint például a Velencei Bizottság és az egyéb migrációt segítő formációktól – tette hozzá.

Tóth Erik szerint a magyar kormány erre fel van készülve, ezt már egyszer át kellett élni, a határkerítés építése kapcsán. Azt is komoly tiltakozás kísérte nemcsak külföldről, hanem a magyar ellenzéki szervezetek részéről is.

Ma ugyanakkor már kevesen vitatják azt, hogy a határkerítés jó megoldás – mondta az elemző, hozzátéve, hogy a Stop Soros törvénycsomag esetében is erre számít.

Velencei Bizottság – egyértelmű politikai állásfoglalás

A szakértő cáfolta azt a németországi lapértesülést, hogy az Európai Néppárt ultimátumot intézett a magyar kormányhoz azzal, hogy, ha nem fogadja el a Velencei Bizottság ajánlásait, akkor kizárják a szövetségből.

Tóth Erik szerint már az is furcsa, hogy a Velencei Bizottság egy olyan törvényjavaslatról tárgyal, amelyet még be sem nyújtottak. Ez is jelzi, hogy egy egyértelmű politikai akcióról van szó – tette hozzá.

A szakértő szerint ugyanakkor a bizottság kritikái legfeljebb csak ajánlások lehetnek, nincs kötelező érvényük. A szigorúbb pontokat ugyanakkor szinte biztosan támadni fogják – mondta.

Tóth Erik szerint nagyon valószínű, hogy valamelyik illegális bevándorlás segítő szervezet fordult az ügyben a VB-hez, de az sem elképzelhetetlen, hogy valamelyik magyar ellenzéki párt, vagy politikus.

Ellenzéki állapotfelmérő

Tóth Erik úgy véli, a törvényjavaslat kapcsán kialakuló vita azt is megmutatja majd, milyen állapotban vannak az ellenzéki pártok másfél hónappal a számukra nagy vereséget hozó választások után.

Szerinte könnyedén előfordulhat, hogy adott ellenzéki pártokon belül is megosztottságot okoz majd a javaslat. Erre a legnagyobb esélyt az egyébként is kettéosztott Jobbikban lát – tette hozzá Tóth Erik.