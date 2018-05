Nem ellentétes a nemzetközi joggal a bevándorlás nemzeti kezelése

Benyújtotta a kormány a Stop Soros törvénycsomagot az Országgyűlésnek, így önálló büntetőjogi kategória lehet az illegális migráció szervezése és segítése is. Szabadságvesztéssel, de akár kitiltással is büntethetik azokat, akik segítik a bevándorlást. A javaslatot július közepéig fogadhatják el, és utána két héten belül életbe is léphet.