Az ellenzéki politikusok többségének „fellazult az identitása”

Karácsony Gergelyt nyugodtan nevezhetjük Bajnai Gordon 2.0-nak – jelentette ki Deák Dániel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A Figyelő főmunkatársa szerint az, hogy az MSZP-Párbeszéd listavezetője visszaadta a mandátumát és inkább zuglói polgármesterként tevékenykedik tovább, azt jelzi, soha nem gondolta komolyan a miniszterelnökséget.

Karácsony célja vélhetően az, hogy jövőre elinduljon a főpolgármesteri tisztségért a különböző balliberális politikai erők támogatásával – vélekedett az elemző. Szerinte azonban ez egyértelműen a választók becsapása, mivel az MSZP-P szövetség Karácsony arcával kampányolt, az ígérték, hogy az ő általa képviselt politikát folytatják majd. A Párbeszéd politikusa egyértelműen nevezhető szélkakasnak, ezt már LMP-sként is bebizonyította, valódi tartalom nincs a tevékenysége mögött – mondta az elemző.

Deák Dániel szerint hasonló Mellár Tamás esete is, aki önmagát konzervatív, jobboldali politikusként jellemezte, és független politizálást ígért. Ezt azonban alig másfél hónapig tudta tartani, beült egy olyan frakcióba, amelyben MSZP és liberális politikusokkal kerül egy platformra. Deák Dániel szerint ezek az ügyek jól mutatják, hogy az ellenzéki politikusok többségének az identitása, erkölcsi alapja fellazult. Arra kell számítanunk tőlünk, hogy nem lesznek elvi alapállásaik, amellyel hitelesen képviselik a magyar nép érdekeit – tette hozzá.

Deák Dániel szerint komoly feszültség van az LMP-ben is. Az elnökválasztás eredményei is azt mutatják, hogy a párt legalább háromfelé osztott. Túl jó eredményt nem tudott felmutatni Szél Bernadett, aki bár csak egyedül indult a női társelnöki tisztségért, a voksok kétharmadát sem gyűjtötte be.

Szerinte komoly tisztogatások indultak el a párton belül, Szél Bernadett és támogatói megpróbálják kiszorítani az ellenlábasokat, az eddigi lazább, demokratikusabb pártvezetést pedig egy centralizáltabbra, professzionálisabbra váltani. Ezzel azonban nagy fába vágták a fejszéjét, mert úgy tűnik, az ehhez szükséges párton belüli támogatás nem biztos, hogy megvan – tette hozzá.