Öten indulnak az MSZP elnöki székéért

A tisztújító kongresszus június 17-én lesz, akkor eldől, milyen irányba halad tovább az ellenzéki párt. Kovács László az MSZP volt elnöke az M1 Ma Reggel című műsorában azt mondta: a kongresszuson olyan vezetőket kell megválasztani, akiknek van tisztességük.

Öt jelölt van az MSZP elnöki posztjára: Kunhalmi Ágnes, Szanyi Tibor, Mesterházy Attila, Tóth Bertalan, Bródy Gábor. Az MSZP volt elnöke arról beszélt az M1 Ma Reggel című műsorában, hogy a párt választmányi ülésén úgy érezte, a választási vereség utáni kétségbeesés után a tenniakarás dominált az ellenzéki párt politikusaiban.



Kovács László nagyon fontosnak tartja, hogy a közeljövő feladatairól volt szó, illetve arról, hogy a következő négy évben az MSZP-nek milyen feladatokra kell összpontosítania. Úgy fogalmazott: folytatni kell a tanulságok levonását, egyrészt fel kell idézni az elkövetett hibákat, hogy azok ne ismétlődjenek meg, mert az elmúlt három ciklusban ez elmaradt, másrészt úgy vélekedett, fel kell idézni a győzelmek tanulságait is.

Az MSZP volt elnöke arról is beszélt, hogy olyan listát kell összeállítani, ami biztosítja, hogy minden szakpolitikai területnek legyen egy felelőse a frakcióban, aki egy adott miniszterrel vagy államtitkárral megfelelő szinten vitát tud folytatni. Megjegyezte: ugyanez vonatkozik az elnökség összeállítására is. Ezzel kapcsolatban úgy vélekedett: olyan vezetőket kell választani, akiknek tehetségük, tudásuk, tapasztalatuk, teljesítményük, és tisztességük is van.

„Olyan politikusokat ne válasszunk meg semmilyen tisztségre, akinek a tisztessége kétségbevonható. Ha egy ilyen elnökség jön létre a kongresszuson, akkor nem annyira döntő, hogy ki az elnök, persze olyan elnök kell, aki ezt a csapatot, vezetni, irányítani tudja” – magyarázta Kovács László az MSZP volt elnöke az M1 Ma Reggel című műsorában.