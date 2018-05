Fidesz: A bírák érzékenyítésének célja, hogy még több migránst juttassanak be Európába

Közérdekű adatigényléssel fordul a bíróságokhoz a Fidesz, miután szerintük „a Soros-hálózat” nemcsak jogsegéllyel, hanem a bírók befolyásolásával is segíti a migránsokat abban, hogy Európába tartsanak. Halász János erről azután beszélt, hogy a sajtóból kiderült: a Soros Györgyhöz köthető Helsinki Bizottság az elmúlt években több száz bírósági alkalmazottnak tartott bevándorlókról szóló tréningeket. Éppen az ilyen fellépések miatt is terjesztik be kedden a Stop Soros törvénycsomagot, amivel a cél, hogy tovább szigorítsák az illegális bevándorlás szervezését.