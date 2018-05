Érzékenyítő tanfolyamatokat tart bírósági dolgozóknak a Soros-hálózat?

A kormánypártok szerint a Soros-hálózat már a magyar igazságszolgáltatást is befolyásolja azzal, hogy migránspárti érzékenyítő tanfolyamatokat tart bírósági dolgozóknak. Hollik István azt mondta: annak is fennáll a veszélye, hogy konkrét ügyekben a migránsokat képviselő, Soros György által fizetett jogász olyan bíróval kerül szembe, akinek az érzékenyítését ő végezte. A napokban több internetes portál is arról írt, hogy az elmúlt években több száz bírósági alkalmazott vett részt a Magyar Helsinki Bizottság bevándorlókról szóló tréningjein.