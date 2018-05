Nem csitul a vita a baloldalon Bősz Anett kilépése miatt

Bősz Anett, a Liberálisok politikusa egy hete jelentette be, hogy kilép a Párbeszéd-frakcióból, mert nem tartották be a választások előtt kötött megállapodást. Ennek alapján akár több tízmillió forint is járhatott volna a Liberálisoknak, akik szerint nem a pénz volt a kilépés oka. Bősz Anett arról beszélt: volt egy második szerződés is, amiből már teljesen kihagyta őket az MSZP és a Párbeszéd.