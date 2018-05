„Amerika örülne, ha déli határán a magyarhoz hasonló kerítés lenne”

Interjút adott az M1-nek Stephen K. Bannon, Donald Trump korábbi kampányfőnöke. Úgy látja, hogy a magyar miniszterelnök világpolitikai szereplővé lépett elő, például a bevándorlás kezelése miatt, és Magyarországot is sikerült megvédeni a déli kerítés megépítésével. Valami hasonlót szeretne látni az amerikai–mexikói határon is.

2015 nyarán naponta több ezer migráns lépte át illegálisan a magyar határt. Személyazonosságukat nem lehetett megállapítani, így azt sem, hogy honnan és miért érkeztek Európába. A kormány ekkor döntött úgy, hogy kiépíti a műszaki határzárat. 2015 októberére már kerítés védte Magyarországot a szerb és a horvát határszakaszon is.

Eleinte sokan kritizálták Magyarországot a kerítés miatt, azonban amikor a terrortámadások tettesei között is megjelentek a frissen Európába érkezett muszlimok, egyre több nyugat-európai ország döbbent rá, hogy a migrációs válság egyik megoldása a határok megvédése lehet.

2017 áprilisában készült el a második magyar kerítés, amely mintegy 155 kilométer hosszan húzódik a szerb határszakaszon. A több mint három méter magas, NATO-dróttal megerősített kerítést alig két hónap alatt húzták fel. Emellett új kamera- és jelzőrendszert telepítettek, valamint új megfigyelő állomásokat is építettek.

Amerika örülne egy hasonlónak

Az Amerikai Egyesült Államok örülne, ha olyan fal állna déli határán, mint amilyen Magyarországot védi – nyilatkozott az M1-nek Stephen K. Bannon, Donald Trump amerikai elnök egykori vezető kampánystratégája. Hozzátette: az Egyesült Államok déli határa egy vicc.

A szakember arról is beszélt: egyértelművé vált, hogy Európában is megunták az emberek, hogy diktátumokat kapnak Brüsszelből. A kampánystratéga – aki csütörtökön személyesen is találkozott Orbán Viktorral a Parlamentben – azt mondta: Magyarországot és miniszterelnökét azért érik folyamatos támadások, mert Orbán Viktor világpolitikai szereplővé lépett elő.

Nemcsak a politikusok, hanem az európai emberek is a bevándorlást és a terrorizmust tartják a legfontosabb európai problémának – derül ki egy friss uniós felmérésből.

Biztonsági kérdés

A bevándorlás biztonsági kérdés – erről Roman Joch beszélt az M1-nek adott interjúban. A Cseh Polgári Intézet igazgatója úgy fogalmazott: a csehek is látják, hogy Nyugat-Európában kudarcot vallott a muszlim bevándorlók integrációja, ezért nem akarják, hogy az Európai Unió kötelezővé tegye befogadásukat.

„Sose számítottunk arra, hogy az Európai Unió központi intézményei egyszer azt fogják mondani, hogy kötelező befogadni olyan embereket, akik nem európai uniós tagállamok állampolgárai. Úgyhogy a csehek többsége úgy gondolja, hogy elárulták őket, és továbbra is azt követelik, hogy a nemzetállamok dönthessenek a saját bevándorlási politikájukról” – mondta Roman Joch.

A csehek többsége egyetért azzal a magyar felvetéssel is, hogy a bevándorláspolitikai fő kérdésekről a következő európai parlamenti választás után kell dönteni. A korábbi cseh elnök, Václav Klaus pedig úgy látja: Európában egyesek arra használják a bevándorlást, hogy meggyengítsék a nemzetállamokat.

A volt cseh elnök a V4-ekről azt mondta: az eddiginél is szorosabb egységre van szükség ahhoz, hogy közösen lépjenek fel Brüsszelben.