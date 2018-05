Molnár Gyulának kell elvinnie a balhét

Az MSZP–Párbeszéd körül kirobbant pénzügyi vitáért Molnár Gyula volt szocialista elnöknek kell vállalnia a felelősséget, jelentette ki Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója. Arról is beszélt, hogy a Jobbikban kettős identitás jött létre, és hasonlóan ahhoz, ahogy az MSZP-ben és az LMP-ben történt, kettészakad a párt. Deák Dániel, a Figyelő munkatársa szerint egy vitáktól terhelt Jobbik nem érhet el jó eredményt a 2019-es EP-választásokon.

A szocialisták volt elnöke csak a régi szocialista hagyományokat folytatta, amikor egy liberális formációval együtt indult a választásokon, a furcsa a mostani helyzetben az a vita, ami az állami támogatások körül robbant ki, ezt a balhét Molnár Gyulának kell elvinnie – kommentálta Boros Bánk Levente a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt a helyzetet, ami az MSZP és a LMP között kirobbant, és amely a furcsa pártszövetségi frakció megszűnésével fenyegetett.

Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) lemondott elnöke az MSZP és a Párbeszéd tanácskozásán a Képviselői irodaházban 2018. április 18-án (MTI-fotó: Szigetváry Zsolt)

A szakértő szerint mint importjelöltnek, Karácsony Gergelynek nem az a feladata, hogy vállalja a pénzek elosztása körüli vitában a felelősséget – lehet, hogy főpolgármester-jelölt lehet belőle szerinte –, „hiszen messziről jött ember messzire mehet vissza”, az ő felelőssége nem érdekes.

Láttunk már ilyet

A Jobbikról szólva azt mondta: a párt vezetésének már világossá válhatott, hogy kettészakadt a párt, a Vona-utódok nem képesek a konszenzus megteremtésére a választási vereség után, és a belső ellenzékkel akarnak leszámolni Vona Gábor emberei Boros Bánk Levente szerint.

Mind a szavazótábor, mind a pártelit kettészakadt az elnökválasztás eredménye alapján, ha pedig valami oknál fogva Toroczkaiék mégis maradnak, akkor a következő elnökválasztásig tartó vitákra kell felkészülniük a Jobbikban – ismertette álláspontját Deák Dániel az M1 Ma reggel című műsorában, aki szerint megkérdőjelezhető Mirkóczki Ádám két, szerda reggeli kijelentése, miszerint a Jobbik néppárt és szerves fejlődésen ment át, hiszen csak vidéken igazán erős, és csak szavazatmaximalizáló médiakampány volt az utóbbi.

Boros Bánk Levente véleménye szerint hasonló folyamat zajlik a Jobbikban, mint azt tapasztalhattuk az MSZP-ben és az LMP-ben, és amelynek eredményeként az előbbi esetében a Demokratikus Koalíció, utóbbinál pedig a Párbeszéd megszületését eredményezte. Gyurcsány Ferenc is platformmal kezdte, identitást képezett, majd távozott – vont párhuzamot a keddi eseményekkel az elemző.



A Jobbiknak nehéz lesz felkészülnie

A Jobbik esete azért lehet mégis speciális, mivel a korábbi pártszakadásokhoz képest nagyobb politikai formáció válhat ketté, sokkal több alapszervezet szűnne meg, ezért Toroczkai László távozása súlyos csapás lehet a párt támogatottságának, de rejteget a helyzet Toroczkai számára is veszélyeket, hiszen volt már rá példa, hogy távoztak emberek a Jobbikból, mozgalmak jöttek létre, amelyek aztán el is haltak. Szerinte az, hogy kedden még nem a kilépést jelentette be Toroczkai, annak taktikai okai vannak, hiszen még gyűjti maga mellé a szövetségeseket.

Deák Dániel úgy véli, mivel az országgyűlési frakcióban Vona Gábor szövetségesei vannak túlnyomórészt, ezért még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy megvárja a 2020-as tisztújítást Toroczkai László. A szakértő szerint nehéz lesz a pártnak felkészülni az 2019-es európai parlamenti kampányra, ezért – a jelenlegi megosztottságot feltételezve – egy rossz választási eredményt érhet el a Jobbik.



Elment a hajó

Mirkóczki Ádám kijelentését, miszerint ha Toroczkai menni akar, akkor menjen, Boros Bánk Levente azért tartja helytelennek, mivel meglátása szerint egyetlen ellenzéki párt sincs olyan helyzetben, hogy tovább aprózódjon. Ma még nem tudni, hogyan fog például változni a párt parlamenti frakciója, vagy hogy kik fognak tartani Toroczkaival. A kérdés, hogy a Jobbik vezetése fel tudja-e mérni, hogy egy szakadás után mennyire marad egyben a párt és annak struktúrája, és mennyire lesznek hosszabb távú következményei.