Teljes káosz uralkodik az ellenzéki térfélen

A balliberális pártok egymást hazudtolják meg – mondta Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa az M1 Ma Este című műsorában. Ezt a zűrzavart jellemzi a liberálisokkal kötött szerződés is – hangsúlyozta a szakértő.

A februárban az MSZP-Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt között létrejött támogatói szerződésen, amely szerint a parlamentbe jutott pártszövetség évente 60 milliós támogatást nyújt Fodor Gáboréknak, ott szerepel Molnár Gyula, az MSZP elnökének, illetve Karácsony Gergely, a párt miniszterelnök-jelöltjének az aláírása.



Most pedig a párt prominensei azt állítják, hogy ők nem is tudtak erről a megállapodásról. Ez pedig óriási káoszra utal az MSZP-ben, amit alátámaszt Szanyi Tibor nyilatkozata is. A pártban most már annyi platform van, hogy meg se lehet számolni – fogalmazott a szakértő.

Deák Dániel szerint mivel a szocialisták a vártnál lényegesen rosszabb eredményt értek el a választásokon, így az állami támogatás is sokkal kevesebb, mint amire számítottak. A Liberálisoknak szánt támogatást pedig emiatt vélhetően nem szeretnék fizetni, ezért akartak így kihátrálni a megállapodásból.

Tóth Bertalan, az MSZP-Párbeszéd frakciószövetség vezetője (j), Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke (k) és Bősz Anett, Magyar Liberális Párt ügyvivője az MSZP-Párbeszéd megválasztott országgyűlési képviselőiének tanácskozása után tartott sajtótájékoztatón a Képviselői Irodaházban (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

A szakértő teljesen elképzelhetetlennek tartja azt, hogy egy párt két vezetője úgy ír alá egy ilyen volumenű szerződést, hogy arról nem tájékoztatja az elnökséget és a választmányt. Ha pedig ez mégis így van, akkor az MSZP-ben még annál is nagyobb gond van, mint amennyit eddig gondoltunk, gyakorlatilag megszűntek pártként létezni – mondta.

Ebből a megállapodásból egyébként is a Liberálisokon kívül csak a Párbeszéd húzhatott volna hasznot, hiszen Bősz Anettel megvolt a frakcióhoz szükséges öt fő. A szocialisták tulajdonképpen frakciót vásároltak a Karácsony Gergely vezette Párbeszédnek.

Több prominens MSZP-s is elismerte, hogy a Párbeszéd politikusa nélkül a párt még rosszabb eredményt ért volna el, így ezzel a megállapodással a Párbeszédet fizették ki – vélekedett a szakértő.

A szocialisták viselkedése ugyanakkor nehezen érthető, felkerült a listájukra egy liberális politikus, akiről utána tudomást sem akarnak venni – mondta. A szakértő ugyanakkor úgy vélte, a Párbeszéd frakciójának megszűnése megfelel a szocialisták koncepciójának.

A párt egyes tagjai ugyanis vélhetően attól tartottak, hogy a Párbeszéd politikusai „ellopták volna tőlük a showt”. Így viszont jóval korlátozottabb keretek között tudnak majd a kis párt politikusai szerepelni a parlamentben. Elképzelhető, hogy ez is arra motiválja az MSZP-t, hogy ne tartsa be a megállapodást – mondta Deák Dániel.