Orbán: Nekünk Magyarország az első, de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk

A kormánynak Magyarország az első, de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az Országgyűlésben, ahol bemutatta az új kabinetet. A nemzetet szolgáljuk, de helyünk Európában van – mondta. Mint kifejtette: Európát még hosszú évekig fenyegeti a népvándorlás és a tömeges migráció, ezért a védelmi képességek erősítésére, a határ szilárd őrizetére és a biztonsági kockázatok higgadt kezelésére van szükség. Beszélt arról is, mindig arra törekedett, hogy olyan emberek legyenek Magyarország miniszterei, akiknek van egy közös szenvedélyük: Magyarország. Nagy lehetőséget kaptunk, és tudjuk, hogy nagy alázattal is kell azt fogadnunk – fogalmazott.