Nem csitulnak a kedélyek a Jobbikon belül

A hétvégi elnökválasztáson a szoros csatában alulmaradt Toroczkai László több interjúban is megerősítette, hogy felmerült egy új mozgalom alapításának a lehetősége. Szerinte, ha lépne és otthagyná a Jobbikot, akkor a tagság többsége vele tartana. A Jobbik jelenlegi vezetői szerint ez túlzás, és nem várható pártszakadás – hangzott el az M1 Híradójában.

„Súlyos döntések vannak készülőben a Jobbikban” – erről beszélt Toroczkai László a blogstarnak a párt jövőjével kapcsolatban. Szerinte könnyen megeshet, hogy támogatóival egy új, önálló mozgalmat alakítanak, és az, hogy lesz-e pártszakadás, csak a jelenlegi vezetésen múlik. Toroczkai László azt is mondta, őt a kongresszus óta senki sem kereste, sőt a leveleire sem válaszoltak, ami szerinte „kifejezetten pofátlan.”

„Komoly morális deficitet érzek a Jobbikban” – fogalmazott, és hozzátette, a párton belül szürreális kettős mérce uralkodik. Ő például nem mehetett el a Polgárok Házába, Vona Gábor viszont nyugodtan mosolyoghatott a baloldali közönség előtt a Spinoza Házban.

Toroczkai nem hagyja, hogy újra kihasználják

Toroczkai László hétfőn az Echo Tv műsorában egy zsebkendőhöz hasonlította magát, amit meglobogtattak, majd belefújták az orrukat, és most el akarják dobni. Szerinte a migrációs válságban Ásotthalom polgármestereként jól jött a neve, de azt nem fogja hagyni, hogy Vona Gábor köre még egyszer kihasználja.

Azt már a szombati kongresszuson is megpendítette, előfordulhat, hogy kilép a pártból, és ha kell, a tagság jó része is követné őt. Ez látszott a csalódott jobbikosokon is, akik közül sokan még a program vége előtt otthagyták a kongresszust.

Vona Gábor a néppártosodás mellett kampányolt

Vona Gábor leköszönő beszédében is a néppártosodás mellett kampányolt. Bár azt még ő is elismerte, hogy a tagságot minden eddiginél nehezebb lesz rávenni erre az irányvonalra.

A kongresszus után Toroczkai László is arról beszélt az Echo Tv-nek, hogy ha ő megy, akkor lehetetlen lesz megakadályozni, hogy kettészakadjon a párt.

Mirkóczki Ádám szerdán azt mondta: Toroczkai Lászlónak nem a sajtón keresztül kellene üzengetnie, és ha az ásotthalmi polgármesternek valami baja van a pártvezetéssel, akkor előbb nekik szóljon. A Jobbik szóvivője ugyanakkor azt mondta, bár nem tartja reálisnak a kilépési hullámot, egy esetleges pártszakadást jelenleg ő sem tud kizárni.