Még közelebb hoznák az emberek véleményét a kormányhoz

A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyik feladata egyetértési pontokat találni a választókkal a kormány által fontosnak ítélt ügyekben: a foglalkoztatás, a családtámogatás és az illegális bevándorlás terén – jelentette ki Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterjelölt meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának alakuló ülésén hétfőn. Dömötör Csaba államtitkár az M1-en azt mondta, ezek az egyetértési pontok egyfajta általános hozzáállást jelentenek.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Ma reggel című műsorban kifejtette: az egyetértési pontok egyfajta általános hozzáállást jelentenek. Tehát azon túl, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda minden kiemelt ügyben segíti a miniszterelnök munkáját, van egy olyan speciális feladata is, hogy közelebb hozza az emberek véleményét a kormányhoz, létrejöjjenek egyetértési pontok.

Több ilyen is létrejött az elmúlt években, például hogy segélyek helyett sokkal jobb munkából megélni. A korábbi baloldali kormányok nem ennek megfelelő politikát folytattak, sokak számára ugyanis jobban megérte segélyekért folyamodni, mint elmenni dolgozni. Ennek az időszaknak vége, jó úton vagyunk a teljes foglalkoztatottság felé, 2010-hez képest ugyanis 700 ezer új munkahely jött létre – emlékeztetett a parlamenti államtitkár.

A következő egyetértési pont, hogy a család az első. Dömötör Csaba felhívta a figyelmet, hogy nem szeretnék senki sem megmondani, hogy mikor alapítson családot, vállaljon-e gyermeket és, ha igen, akkor hányat. Ugyanakkor azt mindenkinek tudnia kell, hogy ha bárki a családalapítás mellett dönt, akkor a kormánytól minden létező segítséget meg fog kapni ehhez: ezt szolgálják többek a között a családi adókedvezmények és az otthonteremtési kedvezmények is. A kormány pedig a jövőben is keresi annak a lehetőségét, hogy hogyan is lehetne bővíteni ezeknek a kedvezményeknek a körét.

Harmadik egyetértési pontként pedig az hangzott el Rogán Antal miniszterjelölti meghallgatásán, hogy az illegális bevándorlás kockázatot jelent és minden lehetséges eszközzel fel kell ellene lépni. Dömötör Csaba jelezte: több nemzeti konzultáció, egy népszavazás és az április 8-i országgyűlési választás is azt bizonyítja, hogy a magyarok számára fontos az ország biztonsága, és kockázatot látnak az ellenőrizetlen bevándorlásban.

A migrációról szólva rámutatott, 2019-ben európai parlamenti választások lesznek, és nem biztos, hogy az újonnan megválasztott európai parlament ugyanúgy támogatná a betelepítési terveket, mint a mostani. Fontosnak nevezte az államtitkár azt is, hogy a Stop Soros törvénycsomagot minél előbb elfogadja az Országgyűlés.

Szigorítaná a kormány a Stop Sorost

Rogán Antal a meghallgatáson azt is elmondta, hogy szigorítaná a kormány a Stop Soros törvénycsomagot. Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában ezzel kapcsolatban elmondta: ez a törvényjavaslat azt képviseli, hogy Magyarország biztonságát és szuverenitását meg kell őrizni – ezt már nagyon régóta képviseli Orbán Viktor és kormánya.

A biztonság és szuverenitás megőrzésének vannak például technikai eszközei, ilyen például a határzár és a honvédelem, valamint a rendőrség tevékenysége. Ugyanakkor a Stop Soros egy olyan jogi szabályozás, miszerint akit külföldről finanszíroznak és emellett belpolitikai szerepvállalást kíván végrehajtani, vagy bármilyen módon bele kíván szólni a magyar választók döntésébe, a parlamentet, a pártokat vagy a kormányt szeretné befolyásolni, az tegye nyilvánvalóvá, hogy honnan kap pénzt és milyen elvárásokat támasztanak vele szemben – mutatott rá a szakértő.