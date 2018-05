Szakértő: Orbán a nemzetközi térben is kiemelt szerepet szán Magyarországnak

Szánthó Miklós az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában értékelte az újra miniszterelnökké választott Orbán Viktor csütörtöki parlamenti beszédét.. Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint a kormányfő a nemzetközi térben is kiemelt szerepet szán Magyarországnak.

Az elemző szerint nagy ívű és nagy nemzetközi kitekintéssel bíró beszédet mondott a miniszterelnök. Az általa elmondottak azt jelzik, Orbán Viktor nemcsak a belpolitikai problémák megoldásán gondolkodik, hanem Magyarországnak az Európai Unióban, a nemzetközi térben is kiemelt szerepet szán – közölte.



Szánthó Miklós szerint emiatt az ellenzék „frusztrációja” a jövőben még inkább fokozódni fog. Ugyanis – mondta – a belpolitikai csatározásokhoz szokott ellenzék egy olyan Magyarország történetében is „nagy kaliberű” miniszterelnökkel áll szemben, aki nemzetközi szinten is kiemelt szerepre törekszik.

Fő prioritások

Az új kormánystruktúrával kapcsolatban Szánthó Miklós elmondta, hogy a kormány a 21. századi kihívásokhoz próbál igazodni, nem csak belpolitikai, hanem nemzetközi szinten is. Ezek között említette a gazdaság növekedés fenntarthatóságát, kiemelve az új uniós költségvetés ciklus letárgyalásával kapcsolatos teendőket, valamint a demográfiai fordulat felgyorsítását, a népesedés és a családpolitika támogatását.

A harmadik fő prioritás pedig egy „elvi, ideológia kérdés, ide tartozik a szuverenitás, nemzeti identitás védelme”, amelyre a kormány ebben a ciklusban koncentrálni fog.

Az új kormányzati felállásban a politikai koordinációt, politikai stratégiaalkotást ellátó három szervezeti egység egymással együttműködve látja el: a Kormányiroda, a Kabinetiroda és Miniszterelnökség felel. A Kormányiroda eddig is létezett – hívta fel a figyelmet –, a Miniszterelnökségnek volt a szervezeti egysége, a közigazgatási államtitkár alá rendelve és most az új struktúrában most emelik ki és rendelik közvetlenül a miniszterelnök személye alá.

Ezek mellett a szakminisztériumok „remélhetőleg a napi politika csatározásoktól mentesen menedzselhetik a portfóliójukhoz tartozó témákat” – fogalmazott.

Orbán Viktort – aki 2010 óta tölti be a kormányfői tisztséget – 134 igen szavazattal, 28 nem ellenében választották meg a képviselők csütörtökön.