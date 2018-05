Az új kormányzati struktúra biztosítja a következő négy év sikerét Gulyás szerint

A magyar választók által az áprilisi választáson kijelölt célokhoz igazodik az új kormány struktúrája, amely biztosítja, hogy a következő négy év kormányzása sikeres legyen – a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitájában előterjesztőként felszólaló képviselő közölte, a kormány céljai változatlanok: „szeretnénk megőrizni a keresztyén kultúrát, megvédeni az országot, megteremteni a teljes foglalkoztatottságot és támogatni a gyermeket nevelő családokat”.

Ezekhez a fő és általános célokhoz igazodik az a struktúra, amivel az Európai Unió legkevesebb, tíz minisztériumából álló kormánya jön létre – tette hozzá. Agrárminisztérium, Belügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), Honvédelmi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnökség és Pénzügyminisztérium – sorolta fel a tárcákat. Gulyás Gergely elmondta, a korábbi struktúra alapvetően megmarad, kisebb módosítások azonban lesznek. A legfontosabbként említette, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrejöttével egy minisztériumba szervezik azokat a feladatokat, amelyek egy modern, 21. századi kereszténydemokrata politika megvalósításához szükségesek.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszter, korábbi Fidesz-frakcióvezető (b) felszólal a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló összevont vitában az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2018. május 11-én – mellette Kocsis Máté, a Fidesz új frakcióvezetője (MTI Fotó: Kovács Tamás)

“Innováció és technológia, tehát a fejlesztések, az ipar egyetlenegy tárcához kerül. Úgy gondoljuk, hogy a kijelölt miniszter személyével együtt ez a struktúra alkalmas lesz arra, hogy a következő évtizedek magyarországi fejlődésének, innovációinak, technológiai újításainak meg tudjunk felelni” – fogalmazott. A Miniszterelnökség leendő vezetője kitért arra, sok kritika érte az Emmit. “Az elmúlt évek gyakorlatából azt látjuk, hogy egyáltalán nem baj, ha egy tárcán belül az emberi erőforrásokkal foglalkozó valamennyi terület megjelenik” – értékelt.

A lehető legjobb színvonalú oktatásra törekszik majd a kormány

Jelezte, a következő években kiemelt figyelmet szentelnek az egészségügyi fejlesztéseknek, különösen a főváros térségében, valamint törekszenek arra, hogy a lehető legjobb színvonalú oktatás legyen Magyarországon, még akkor is, ha a felsőoktatás felügyeletében, irányításában lesznek az eddigi struktúrától eltérő változtatások. Gulyás Gergely az agráriumról szólva az unió következő költségvetését emelte ki, rámutatva, az a legnagyobb mértékben éppen az agrártámogatásokat kurtítaná meg. Az a céljuk – mondta a magyar kormányról -, hogy szövetségeseket keresve ennek ellent tudjanak állni. Azok a támogatások, amelyek eddig is jártak a földet művelő magyar gazdáknak, a jövőben is érkezzenek meg az EU-tól! – hangoztatta.

Kövér László házelnök és Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2018. május 11-én (MTI Fotó: Kovács Tamás)

A fideszes képviselő szerint a biztonság mindennek az előfeltétele. Ezt már 2010-ben is rögzítették, pedig akkor még nem is látták a migrációs kihívásokat – jegyezte meg. Gulyás Gergely közölte, a büszkék arra, hogy sikerült a határt az elmúlt években megvédeni, és hogy sikerült a rendet fenntartani. A kormány, a Belügyminisztérium a jövőben is azon lesz, hogy a katonákkal, a rendőrökkel együttműködve az ország biztonságát fenntartsák – mondta. A honvédelem területén a rendszerváltás óta példanélküli haderőfejlesztésről beszélt. Magyarország a NATO-tagság miatt vállalta, hogy a GDP 2 százalékára emeli a honvédelmi kiadásokat – idézte fel.

A külgazdaságot és a külügyeket egy egységként kell kezelni

Az Igazságügyi Minisztérium továbbra is a jogalkotás színvonaláért felel, valamint ellátja az európai uniós peres ügyekben Magyarország képviseletét – folytatta Gulyás Gergely. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium változatlan formában marad, azzal, hogy az Információs Hivatal (IH) ide kerül majd vissza a Miniszterelnökségtől. Emlékeztetett arra, hogy 2012-ig is a külügyi tárcánál volt ez a hivatal. Szerinte az elmúlt évek politikája igazolta azt a döntést, hogy a külgazdaságot és a külügyeket egy egységként kell kezelni.

Hende Csaba, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős fideszes alelnöke (fent) felszólal a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló összevont vitában az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2018. május 11-én (MTI Fotó: Kovács Tamás)

A politikus azt mondta, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnökség a kormány irányításában fontos szerepet tölt be, a miniszterelnök munkáját segíti. A Miniszterelnökségnél lesz a teljes területi közigazgatás és az európai uniós ügyek irányítása – részletezte. Gulyás Gergely közlése szerint a Pénzügyminisztérium hagyományos értelemben vett pénzügyminisztériumi struktúrában működik majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrejöttével. Kitért arra, fontos az, hogy a magyar gazdaságpolitika továbbra is kiszámítható és kiegyensúlyozott legyen. Az államcsőd után másfél évvel, 2010-ben vették át a kormányzást – folytatta -, és ma Magyarország gazdasága az egyik legstabilabb Európában. Hozzátette: a növekedés alapjai biztosítottak, ez pedig évről évre jelentős gazdasági bővüléshez és béremelkedésekhez vezet.

Gulyás Gergely köszönetet mondott az ellenzéki pártoknak, amiért támogatták, hogy házszabálytól eltérve tárgyalja a Ház a törvényjavaslatot. A politikai kultúra nem romlott e tekintetben – mondta. Megjegyezte, jogos vitát lehetne arról nyitni, hogy nem lenne-e jobb, ha a kormány rendeletben élhetne szervezetalakítási szabadságával.