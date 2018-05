Nézőpont: Érvényesült a „győztes húzás” jelensége

Érvényesült a győzteshez húzás jelensége, a Fidesz-KDNP tovább tudott erősödni az április 8-i győzelme után és e mögött valós támogatottság, növekedés áll – mondta a Ma Reggel adásában Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója. Az ellenzéki oldal tovább aprózódik, elindult a marakodás, a hatalmi harc.

A Nézőpont Intézet felmérése szerint a választási részvételüket biztosra ígérők potenciális pártpreferenciája alapján a Fidesz–KDNP-re jelenleg 52 százalék szavazna, a kormánypártok tehát tovább tudtak erősödni a választási győzelmet követően.

Amellett, hogy szívesen mondják be egy győztes párt nevét, az előző hetek eseményei azt mutatják, hogy az elégedettség is növekedett a kormánypártok irányában – mondta az elemző, aki szerint ez jellemző trend nemcsak Magyarországon, hanem a világon máshol is.



Az ellenzéki pártok támogatottsága tovább csökkent, a nagyobb pártok.. A Jobbikot a biztos szavazók körében 19 százalék választaná. A szocialisták a 12-13 százalékos eredménye tovább erodálódott és a bejutási küszöb közelében állnak. 10 százalékkal. Az LMP-re és a DK-ra egyaránt 6-6 százalék szavazna.

A felmérés szerint a teljes népességen belül 41 százalékos, tehát több, mint hárommilliós a kormánypárti tábor, míg a többi párttal összesen 27 százalék, tehát csak kicsivel több, mint kétmillió ember szimpatizál. Nagy Dániel ezzel kapcsolatban elmondta, hogy van egy ellenzékváltó hangulat és ezért van nagy feszültség a Parlamenten belüli és az azon kívüli ellenzék között.

A kormánypártok folytatták a programjukat, az ellenzéki oldalon elindult a marakodás, a hatalmi harc, hogy ki vezesse az adott pártot. A Jobbik pártszakadás szélén áll, az MSZP teljes elnöksége lemondott, de a kisebb ellenzéki pártoknál is vezetői válság van – fogalmazott.