Ki mozgatja az ellenzéki oldalt?

Nehéz átlátni azokat a széttartó folyamatokat, amelyek az ellenzéket jellemzik, a jelenlegi helyzetet a káosz szóval lehetne leírni – mondta a Kossuth Rádió 180 perc című adásában Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet elemzője.

Arra a kérdésre, hogy ki mozgatja az ellenzéki pártokat, az elemző úgy válaszolt, hogy leginkább saját túlélésük mozgatja őket, és ezt már a kampányban is lehetett látni, valamint vannak olyan befolyásszerzésre törekvő érdekcsoportok is, mint a Soros-hálózat, amely a kormány mellett az ellenzéket is megpróbálja destabilizálni – mondta a Nézőpont Intézet vezetője.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Kossuth Rádió 180 perc Kossuth Rádió 180 perc

„Nem Magyarország lenne az első olyan kelet-európai ország, ahol külföldi hátszéllel megpróbálnak új ellenzéket kreálni” – tette hozzá.

Teljes körű vezetési válság alakult ki a parlamenti ellenzék soraiban, ez alól egyedül a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció a kivétel. A pártvezető régóta az egységes demokrata párt megalakításáról beszél, amelynek ő lehet a vezetője.

A parlamenten kívüli ellenzékről elmondta, hogy szerveződik egy bizonytalan tömeg, de a mostani tömegmegmozdulások kifutása is hasonló lehet a korábbiakhoz, vagyis a végén egyre kevesebben maradnak.

„Annyira bizonytalan a helyzet az ellenzéki térfélen, hogy minden megtörténhet, és annak az ellenkezője is” – válaszolt az ellenzéki politika várható kimenetelére. Évek mentek el a 2010-es választás óta az ellenzék megújulása nélkül, nincs hiteles vezető, mondanivaló.

Szerinte a közeljövőben a külső nyomás folyamatos lesz. Brüsszelben és a Soros-hálózat tagjai körében is idegesek az április 8-i választás eredménye miatt, és azt gondolják, hogy ellenzékváltásra lenne szükség. Érdemes lesz figyelni a Jobbikban a tisztújítás kimenetelére és a Gyurcsány Ferenc személye körüli fejleményekre – mondta Fodor Csaba.