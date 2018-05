A Jobbik a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását indítványozza

A Jobbik a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását javasolja a parlamentnek, s ezt egy részleges végrehajtási moratóriummal egészítené ki – közölte Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a moratórium után tömegessé válhatnak a kilakoltatások. Noha a Fideszben a változtatási szándék a szavak szintjén felmerült, nem lát semmilyen tényszerű lépéseket vagy olyan nemzetgazdasági jelenségeket, amelyek elejét vennék egy újabb hitelkrízisnek – mondta.

Mint ismertette, benyújtják a kilakoltatási moratórium meghosszabbítására vonatkozó javaslatukat és részleges végrehajtási moratóriumot kérnek a devizahitelesek számára.

Z. Kárpát Dániel arról is beszámolt, hogy az új parlamenti ciklusban aktív kampányba kívánnak kezdeni, amelynek részeként be kívánják juttatni a hitelkárosultak képviselőit a parlamentbe – akár az ülések közepén is –, szembesítve a kormánypárti és baloldali képviselőket a problémáikkal.

A Jobbik alelnöke a devizahiteles kerekasztal munkájának folytatását ígérte, jelezve: várják a további ötleteket. Hozzátette: nem áll módjukban egyedi ügyekben segíteni, de benyújtanak minden elképzelést, ami javíthat az érintettek helyzetén.

A politikust faggatták a parlament alakuló ülésével kapcsolatos terveikről is. Azt felelte: megkísérlik lebontani azt a kordont, amely a jogszerűen tüntető embereket elválasztja a törvényhozástól. Erről elvi, és nem technikai döntést hoztak, ezért a részletekről egyelőre nem tud beszámolni, mivel nem tudják, milyen típusú kordonnal állnak szemben – fejtette ki.

Azt is megfogalmazta: tiszteletben tartják a parlament méltóságát, a Házba “nem bohóckodni”, hanem dolgozni járnak és ezen nem fognak változtatni.