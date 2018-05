Önkormányzati bizottság alakult a K’Art-ügy kivizsgálására Hódmezővásárhelyen

Megalakult a K’Art-ügyet kivizsgáló bizottság Hódmezővásárhelyen, a testület egyik célja annak mérlegelése, miként történhetne meg az építőipari cégcsoport kifizetetlen alvállalkozóinak méltányosságon alapuló kárrendezése.

A Balogh Imsi Sportcsarnok felépítése során 800 millió forint „tűnt el nyomtalanul”, és több tucat kifizetetlen kis- és közepes vállalkozás ment csődbe. A vizsgálóbizottság célja, hogy a hódmezővásárhelyiek végre tisztán lássanak a K’Art cégcsoport ügyében, valamint annak megvizsgálása, miként történhetne meg az építőipari cégcsoport kifizetetlen alvállalkozóinak méltányosságon alapuló önkormányzati kárrendezése – közölte Benkő Zsolt.

A képviselő sajnálatosnak nevezte, hogy Márki-Zay Péter (független) polgármester a bizottság létrehozásáról hozott közgyűlési döntést követően csaknem egy hónapot késlekedett a testület összehívásával.

A testület elfogadta munkatervét, amely alapján meghallgatnak több egykori alvállalkozót, valamint a károsultak egy részét képviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetőjét, Szabó Bálintot is, aki javaslatot tett arra is, hogy a bizottság egyik ülésére hívják meg a cégcsoport egykori tulajdonosát és vezetőjét, Kendi Imrét, valamint a polgármestert is.

Cseri Tamás (Fidesz–KDNP) önkormányzati képviselő elmondta, a Márki-Zay Péter meghallgatása elkerülhető lenne, ha a politikus nyilvánosságra hozná az időközi választáson használt kampányszámlájának adatait, így kiderülne, kitől és mekkora támogatást kapott.

Szabó Bálint jogász a bizottsági ülés előtt tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, Márki-Zay Péter két hónapja nem válaszol arra a kérdésre, hogy kapott-e támogatást kampányához Kendi Imrétől vagy a K’Art cégcsoport valamelyik korábbi vezető tisztségviselőjétől. A jogász szerint amennyiben igen, elfogadhatatlan, hogy hatvan vállalkozást 800 millió forinttal megkárosító ügy haszonélvezője vezető politikus, egy megyei jogú város polgármestere legyen.