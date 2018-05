Alapszerződés-ellenes az Európai Bizottság javaslata

Rendkívül aggályos az Európai Bizottság javaslata, amely a jogállamiság követelményeinek meglétéhez kötné az uniós kifizetéseket. Ez alapszerződés-ellenes, az unió korábbi értékeivel nem összeegyeztethető és nyilvánvalóan a bosszúpolitika része – fogalmazott a Kossuth Rádió 180 perc adásában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Az Európai Bizottság a jogállamiság követelményeinek meglétéhez kötné az uniós kifizetéseket a 2021 és 2027 közötti időszakban – közölte szerdán Jean-Claude Juncker, az uniós bizottság elnöke. A brüsszeli testület közleménye szerint az újonnan javasolt eszköz lehetővé teszi az unió számára, hogy „felfüggessze, csökkentse vagy korlátozza az uniós finanszírozáshoz való hozzáférést a jogállamiságot érintő hiányosságok jellegével, súlyosságával és hatókörével arányos módon”.

Jean-Clude Juncker. (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

A döntésről ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elmondta, egy olyan új javaslatot tett le az Európai Bizottság, „amelyben kódolva van az önkényes forrásmegvonás lehetősége”.

Kifejtette: a jelenlegi gyakorlat szerint az állam- és kormányfők egyhangúlag döntenek az unió keretköltségvetéséről, amely meghatározza a strukturális és kohéziós alapok pénzelosztási rendszerét. Ez utóbbit esetében tervezik, hogy a Miniszterek Tanácsa, fordított minősített többségi elv kapcsán szavazzon a források elosztásáról. Ez azt jelenti, hogy a Brexit után 15 tagállam, amely a lakosság 65 százalékát felöleli, nem szavaz egy-egy javaslat ellen, akkor megbüntethetnek tagállamokat, felfüggesztethetik a források kifizetését a jogállami sérelemmel arányos módon.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint ez rendkívül aggályos, mert alapszerződés-ellenes, az unió korábbi értékeivel nem összeegyeztethető és nyilvánvalóan a bosszúpolitika része. Vagy külföldi pénzügyi körök megvezették a brüsszeli köröket, vagy tudatosan asszisztálnak a káoszhoz. Sokak szerint bedönthetik az Európai Uniót azzal, ha a V4-ek és a magországok között válságot hoznak létre.

Túllépi határkörét Brüsszel?

Az Európai Bizottság javaslattevő jogkörrel rendelkezik a jogalkotás területén, de ennyire nem veheti át a kezdeményezést. A szakértő szerint ezzel a javaslattal az Európai Bizottság túllépi hatáskörét, és fontos jogköröket akar kicsikarni a tanács, illetve a tagállamok kezéből, amely diktatórikus elem, és amely a költségvetési terrorként értelmezhető.

Korábban a költségvetési fegyelem hiánya esetén vonhatták meg a forrásokat a tagállamoktól, például a maastrichti feltételek nem teljesítése esetén, amely egy szakmai alapú döntés volt, most pedig elkezdődik a politikai önkény időszaka – mondta.

Kifejtette: az agrár- és a kohéziós támogatások csökkentésével Brüsszel büntetni akarja a magyar vidéket és a V4-es választópolgárokat, mert olyan kormányzatokat támogatnak, amelyek nem támogatják a hibás uniós migrációs politikát.

A magyar ellenzéki pártok az európai parlamenti javaslatokra adott reakciójáról elmondta, hogy egy EP-képviselőnek a saját országának a sorsát is figyelembe kell vennie, mert a forrásmegvonás a magyar emberek számára is hátrányos. és dominóelvszerűen német és francia vállalatokat is érint.

Szorít az idő

Ifj. Lomnici Zoltán elmondta, hogy a 2019-es EP-választások után valamennyi uniós intézmény élén személycsere lesz, új képviselők kerülnek a parlamentbe, akiket a külföldi pénzügyi csoportoknak újra fel kell keresniük, hogy a lobbilistájukon szerepeljenek.

A jelenlegi vezetők az idő szorításában dolgoznak. Abban bízhatunk, hogy elrontanak valamit, a javaslat annyira egyoldalú, szubjektív és pártos, hogy valamilyen módon meg kell akasztani, mert az unió végét jelentheti, ha ilyen javaslatok születnek a jövőben – fejtette ki.