Visszafogottan ünnepeltek az ellenzéki pártok

Az MSZP a választás után bő három héttel is úgy látja, hogy „az emberek változást akarnak”. Ezért a szocialisták a Városligetben már el is kezdték a 2022-es választási kampányt. Még mindig, vagy már megint a baloldali egység megteremtése az egyik fő cél a szocialisták szerint. Ehhez képest kedden a baloldali pártok külön ünnepeltek, vagyis – ebből a szempontból – távolabb vannak az összefogástól, mint egy éve. A Jobbik idén nem is majálisozott.