A hétköznapi emberek problémáival foglalkozna az LMP

A hétköznapi emberek problémáival foglalkozva, azokat a parlamentbe emelve kell tovább fejleszteni az LMP-t - hangoztatta az Ökopolisz Alapítvány keddi május elsejei budapesti rendezvényén a párt két frakcióvezető-helyettese és egy országgyűlési képviselője.

Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettes hangsúlyozta: az emberek nyugalmat, kiszámíthatóságot, tisztes megélhetést akarnak, ugyanakkor nem hisznek már a politikusoknak a beváltatlan ígéretek miatt, miközben az elmúlt nyolc év csak betetőzte a „lefelé tartó bérverseny” rendszerváltás idején kezdődött politikáját. Szerinte az LMP-nek markáns arcot kell mutatnia a politikában, valós választ adva a hazai és a globális kihívásokra. Megjegyezte, az áprilisi választási eredmény egyik oka éppen az volt, hogy az emberek nem hitték el, hogy az ellenzék kormányképes.

Vágó Gábor, az LMP politikusa (j2) Schmuck Erzsébettel (b) és Demeter Mártával, a párt frakcióvezető-helyetteseivel, valamint Csárdi Antallal, az LMP megválasztott országgyűlési képviselőjével beszélget az Ökopolisz Alapítvány „ökomajálisán” a fővárosi Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjénél 2018. május 1-jén. MTI Fotó: Kovács Attila

Demeter Márta, a másik frakcióvezető-helyettes szerint „rendkívül korrupt rendszer” alakult ki mára Magyarországon,s noha „fejétől bűzlik a hal”, nem lehet figyelmen kívül hagyni a „helyi kiskirályokat” sem; ebben a helyzetben az LMP „a társadalom meghosszabbított karja” kell legyen. Mint mondta, olyan pártok, amelyek korábban nem kormányoztak, 400 ezerrel növelték szavazótáborukat, ebből az LMP 150 ezres bővülést könyvelhetett el. Miközben az ellenzéki erők egy részének támogatottsága erősen csökken, a pozícióharcot vívó „kartellpártok” 300-350 ezer voksot veszítettek.

A tendencia világosan mutatja, hogy miben van perspektíva, milyen tartalmi politizálásban és milyen politikai gyakorlatban – fogalmazott.

Az LMP színeiben parlamenti mandátumot szerzett Csárdi Antal arról beszélt: ha az embereket meghallgatva, a mindennapjait befolyásoló ügyekben lépnek fel javaslatokkal, akkor adott az esély, hogy a választók érdeklődjenek a párt programjának más pontjai iránt is. Azon szándékukat is megemlítette, hogy még az ősszel önálló albérleti törvényt javasolnak, amely rögzítené a bérlők és a tulajdonosok jogait és kötelességeit is. Megjegyezte, napjainkban több millióan esnek el szociális támogatásoktól azért, mert nem jelentkezhetnek be a feketén kivett lakásba, ahol élnek.