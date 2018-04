Rendeletben szabályozná az uniós pénzek kifizetését az Európai Bizottság

A szerdán napirendre kerülő javaslattal Brüsszel a tagállami vétót akadályozná meg. Most ugyanis egyhangú döntés kell a kifizetések felfüggesztéséről. A módosítással viszont nem kell az összes ország beleegyezése. A Financial Times brit napilap szerint Brüsszel ezzel a lengyel és a magyar vétót akarja kikerülni.

Az Európai Unió azt tervezi, hogy csökkentenék a kifizetéseket azokban az országokban, ahol veszélyben van a jogállamiság – ezzel a címmel jelentetett meg cikket vasárnap a Financial Times. A brit gazdasági lap szerint az Európai Bizottság szerdán be is jelenti az új szabályozást, amely szerint csökkenhet Magyarország és Lengyelország támogatása a következő uniós ciklusban.



Azt írják: az Európai Bizottság legújabb javaslatát csak akkor lehetne megvétózni, ha a minősített többség szavaz ellene. Azaz Magyarország és Lengyelország tiltakozása nem lenne elegendő, hogy megállítsa a javaslatot, amennyiben azt a Parlament elfogadja.

A Financial Times néhány napja arról írt, hogy Brüsszel az EU-s támogatásokból több tízmilliárd eurót vonna el Kelet-Közép-Európától. A brit lap szerint Lengyelországtól, Magyarországtól és a Cseh Köztársaságtól forrásokat irányítanának át a gazdasági válság sújtotta országokhoz, például Görögországhoz és Spanyolországhoz.

Brüsszel szakítani akar azzal a gyakorlattal, hogy a kohéziós pénzek szétosztásánál az egy főre jutó bruttó hazai termék nagyságát vették alapul. Kiszélesítenék a feltételeket, mint például az oktatás, vagy a migrációs környezet – áll a cikkben. A Financial Times arról is ír, hogy a források jogosultságának feltételein is szigorítanának, beleértve a jogállamiság tiszteletben tartását.

Az úgynevezett kohéziós alapból kiosztott támogatások célja az uniós tagállamok gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek enyhítése, valamint a fejlődés előmozdítása. Magyarország a mostani, 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban 22 milliárd euróhoz jutott ebből a forrásból. Ez a hétezer milliárd forint a hazánknak járó uniós támogatások háromnegyedét teszi ki.

Az európai értékek szempontjából rendkívül veszélyes, hogy Brüsszel az eu-s forrásokat humanitárius adománynak állítja be, és újabb feltételeket szab azok lehívásához – mondta még kedden Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: az európai szerződések világosan rögzítik az uniós források lehívásának feltételeit, és ezeknek Magyarország megfelel.

A politológus szerint egyértelmű, hogy a migránsok befogadására irányuló politikai nyomásgyakorlásról van szó Brüsszel részéről.

„Korábban a migránsok befogadásához akarták kötni a kohéziós és strukturális támogatásokat a 2021-ben kezdődő új költségvetési ciklusban, most éppen az úgymond jogállamisági szempontokat vetik fel, és ha ez sem sikerül, akkor mindenképpen el akarják majd vonni a pénzt és az európai értékek tiszteletben tartását fogják feltételként megszabni. Ha van rajtunk sapka, az a baj, ha nincs rajtunk sapka, akkor az”

Kiszelly Zoltán a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában úgy fogalmazott: könnyen lehet, hogyha Brüsszelből kevesebb pénz érkezik, akkor – ahogy más tagországok – mi is többet fogunk Kínával, és más Európai Unión kívüli országokkal kereskedni, ha ott kedvezőbb konstrukciókat kapunk.