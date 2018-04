Nem csökken a feszültség a Jobbikon belül

Nem csökken a feszültség a Jobbikban az elnöki székért vívott küzdelemben. Most több regionális igazgató nyílt levélben áll ki Toroczkai László elnöksége mellett. Az aláírók Dúró Dórát látnák szívesen az elnökhelyettesi székben. A Vona Gábort támogatók viszont továbbra is Sneider Tamást, illetve Gyöngyösi Mártont ajánlják a tagságnak. Eközben a Magyar Idők arról írt, hogy csődközeli helyzetben van a Jobbik, ezért már meg is kezdték a leépítéseket – közölte az M1 Híradó.