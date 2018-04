Folytatódnak a belső viták a Jobbikban

Az elnökség nemrég azt javasolta, hogy két társelnök irányítsa a pártot a választási kudarc után, a választmány azonban ezt elvetette, és egy elnököt, illetve egy elnökhelyettest szeretnének. A fő kérdés igazából az, hogy az eddigi elnök Vona Gábor jelöltjei maradnak-e hatalmon, vagy Torockai László veszi át a Jobbik irányítását. A következő két hétben egymás után két kongresszust is tart a Jobbik – hangzott el az M1 Híradójában.

A Jobbik vezetése letett a társelnöki rendszer ötletéről, helyette, az eddigiekhez hasonlóan elnök-elnökhelyettesi rendszerben gondolkodnak – erről a párt szerdai választmányi ülésén született döntés – tudta meg a Magyar Idők. Ráadásul úgy tudni, a vezetőség már arra az esetre is igyekszik felkészülni, ha a párt jelenlegi alelnöke, Toroczkai László venné át Vona Gábor helyét.



„Amit célként kitűztünk, azt nem tudtuk elérni, éppen emiatt is nyújtom be a lemondásomat” – Vona Gábor a választás éjszakáján jelentette be lemondását. Azután szinte rögtön elkezdődtek a találgatások, egyrészt az új elnök személyéről, másrészt arról, hogy az új vezető milyen irányba vinné tovább a pártot: folytatódna-e a Vona Gábor-féle néppártosodás, vagy a Jobbik visszatérne a radikálisabb vonalhoz.

Az egyik legesélyesebbnek sokan a Vona Gábor által is pártfogolt Sneider Tamást, a párt egyik jelenlegi alelnökét és Gyöngyösi Mártont, a Jobbik külügyi szakpolitikusát tartják. Közben azonban a párt másik alelnöke, Toroczkai László is bejelentkezett az elnöki posztért.

Sneider Tamás azonban rögtön meg üzente Toroczkai Lászlónak, hogy szerinte neki is le kellene mondania alelnöki posztjáról.

Volner János, a Jobbik frakcióvezetője úgy tűnik, szintén nem támogatja Toroczkai Lászlót. Szerinte ugyanis az új elnöknek a frakcióból kell kikerülnie, aminek azonban Ásotthalom polgármestere nem lesz a tagja.

A másik lehetséges elnök-jelölt Gyöngyösi Márton pedig Sneider Tamást biztosította támogatásáról, azt írta róla: ő egy régi jobbikos, aki maga is végigjárta a néppártosodás útját.

Toroczkai László is egy facebook bejegyzésben utasította vissza a párton belülről is érkező kritikákat. Arról írt, nála jobban senki sem néppártibb, ráadásul – mint fogalmaz – ehhez neki szembe sem kellett köpnie magát.

Hozzátette, a Jobbik útja most is ugyanaz mint régen volt, ezért a pártnak nem szabad köpönyeget cserélnie vagy forgatnia, ő visszaadná a Jobbikot azoknak, akiket megillet.

A Magyar Idők szerint pánik lett úrrá a Jobbik Vona Gáborhoz hű vezetésén, mert sokan – főleg a vidéki Jobbikosok – Toroczkai Lászlót támogatják. Sajtóhírek szerint már az is felmerült, hogy eltörölnék az elnöki vétó lehetőségét. Akkor ugyanis kizárólag a kongresszus dönthetne az alelnökök személyéről, amivel nagyobb lenne az esély arra, hogy Vona Gábor emberei továbbra is a pártvezetésben maradjanak, bárki lesz is az elnök.

A Jobbik várhatóan szombaton szavaz az alapszabály-módosításról, a következő elnök személyéről pedig két hétre rá, a május 12-i tisztújító kongresszuson születhet döntés.