Szél: „Lúzer dolog” az LMP-t okolni az ellenzék választási kudarcáért

Szél Bernadett, az LMP társelnöke az Inforádióban beszélt erről. Szerinte „lúzer dolog pártját okolni az ellenzék választási kudarcáért”. Szerinte biztosan nem rajtuk bukott el a választás. Az MSZP–Párbeszéd politikusai viszont továbbra is azt hangoztatják, hogy az LMP a felelős a rossz eredményekért. Szakértők szerint az ellenzéki pártok építkezés helyett ugyanott folytatják a civakodást, ahol a választások előtt abbahagyták.

A szervezeti gyengeség és az időhiány miatt bukott ekkorát az ellenzék – erről beszélt az LMP társelnöke az Inforádióban. Szél Bernadett szerint a választók jogosan csalódtak az ellenzékben, azonban – mint fogalmazott – hiba lenne csak az LMP-t okolni.

Ismét egyeztettek az ellenzéki pártok

Az LMP meghívására hétfőn ültek tárgyalóasztalhoz az ellenzéki pártok. Az MSZP és a Párbeszéd képviselői ennek ellenére ezt az alkalmat is arra használták fel, hogy egymást, de főként Szél Bernadett pártját kritizálják. A szocialisták leköszönő elnöke az M1-en például azt mondta: a választási kudarcért az LMP-t tartja hibásnak.

Molnár Gyula azt mondta: az LMP az utolsó egy-két héten szétesett szervezeti értelemben, és nem lehetett demokratikus, rendes döntéseket hozni. Egyedi egyeztetések voltak – fogalmazott a leköszönő elnök.

A megbeszélés előtt a Párbeszéd társelnöke is az LMP felelősségét hozta fel. Karácsony Gergely azt mondta: „ha az LMP felelősebben politizál, akkor talán most nem lenne ilyen égető szükség arra, hogy rendezzük sorainkat” – mondta a társelnök.

Az LMP társelnöke szerint viszont „lúzerség rájuk mutogatni, a teljes koordináció ugyanis biztosan nem az LMP-n bukott el”.

A DK az összefogást szorgalmazza

A Demokratikus koalíció még mindig az összefogást vagy ahogy Gréczy Zsolt szóvivő fogalmazott: az összekapaszkodást szorgalmazza. Az LMP-hez hasonlóan ők is azt gondolják, nem rajtuk múlt, hogy ez a választások előtt nem sikerült.

Súlyos belső feszültségek terhelik az ellenzéki pártokat

Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója szerint az ellenzéki pártok még most is egymás hibáztatásán és az összefogás kérdésén vívódnak, ahelyett, hogy alapjaiban építenék újra magukat. Úgy fogalmazott: „mintha mi se történt volna. Mint hogyha nem is lett volna választás, ott folytatják, ahol április 7-én este abbahagyták.”

Boros Bánk Levente úgy fogalmazott: az ellenzéki pártok 2010 és 2014 után is ugyanitt tartottak.