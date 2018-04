Origo: Balog Zoltán távozik az Emmi éléről

Távozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) éléről Balog Zoltán, aki a következő időszakban teljes munkaidőben vezeti majd a Polgári Magyarországért Alapítványt – derült ki az Origo portál interjújából, amelyet a fideszes politikussal, a tárca jelenlegi vezetőjével készített.

A hétfőn megjelent interjúban Balog Zoltán elmondta: a jövőről két hosszabb beszélgetése volt a miniszterelnökkel a választások után. Mint felidézte, Orbán Viktor azt mondta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben a struktúrában és összeállításban marad. „Nekem ezzel kapcsolatban voltak változtatási javaslataim, amiket ő nem fogadott el. Felajánlotta, hogy válasszak. Vagy ebben a formában folytathatom a munkát, vagy van számomra más ajánlata is. Én az elmúlt hat évben beletettem a minisztériumi munkába, amit tudok, így ezt nem akarom folytatni” – mondta Balog Zoltán.

Az utódlásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: három nevet kért tőle a miniszterelnök, ezek közül választ majd.

Hangsúlyozta: a másik feladat, amelyet a miniszterelnök felvázolt, nagyon izgalmasnak tűnik számára. Itt az idő, hogy olyan munkát végezzen, amely kevesebb napi szintű kitettséget jelent a nyilvánosságnak – fűzte hozzá. A miniszterelnök arra az alapítványi munkára kérte fel – mondta –, amely a kormányzat szellemi, jogi hátterét alapozza meg az Európában folytatott küzdelemben. Tudatta: a Polgári Magyarországért Alapítványt, a Fidesz pártalapítványát formálisan most is ő vezeti, de a napi kormányzati feladatok nem tették lehetővé, hogy ott is teljes értékű munkát végezzen. Erre a lehetőségre igent fog mondani – közölte.

Kitért arra is: a miniszterelnök érve, hogy alapvetően kis kormánnyal szeret dolgozni, és „most is kis kormány lesz”, vagyis a miniszterek száma várhatóan nem változik.

Arra a kérdésre, hogy magasabb fokozatra kapcsol-e „az ideológiai-szellemi küzdelem a polgári Magyarországért”, Balog Zoltán úgy válaszolt: “nem egyszerűen az a célunk, hogy megvédjük magunkat, hanem az, hogy megerősítsük a szellemi alapjait annak az iránynak, melyet mi nemcsak Magyarország számára, hanem Európa számára is kívánatosnak tartunk”. Ez alapvetően keresztény-kulturális beágyazottságot, megalapozottságot igényel, ezért is „kínálta meg” őt az említett lehetőséggel a miniszterelnök – jelezte.

A minisztérium eredményei között említette, hogy az elmúlt négy évben sikerült a demográfia és a családpolitika területén olyan intézkedéseket hozni, amelyekre építeni lehet. Ma Európán belül Magyarországon van a legkomolyabb családtámogatási rendszer. Sehol nem költenek annyit a családokra, mint Magyarországon, a GDP csaknem 5 százalékát – ismertette.