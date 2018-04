Varga Mihály marad a költségvetés felelőse

Magyarország választott április 8-án, a Fidesz-KDNP kétharmados győzelmet aratott. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kijelentette: Soros György és a szervezetei nem fogják elfogadni a választások eredményét, nyerészkedni akarnak, és bevándorlóországgá tennék Magyarországot.

Zsinórban harmadszor szerzett kétharmadot a Fidesz-KDNP az országgyűlési választásokon. A kormányfő kijelentette: a választópolgárok elsöprő többsége és az ország vezetői „egy húron pendülnek” Magyarország legfontosabb kérdéseivel kapcsolatban.

Bevándorláspárti álláspontra helyezkedik az ENSZ

„Soros György szervezetei, valamint a pénzügyi spekulánsok nem fogják elfogadni a választások eredményét. A gondolkodásmódjuk új utat fog találni, vannak olyan spekulánsok, akik nyerészkedni akarnak, és bevándorlóországgá akarják tenni hazánkat” – fogalmazott a kormányfő, majd kijelentette, hogy meg fogja védeni Magyarországot a spekulánsokkal szemben.

A miniszterelnök elmondta: a következő évtized legfontosabb kérdése a bevándorlás lesz. Az ENSZ egy bevándorláspárti álláspontra helyezkedik, a magyar emberek azonban máshogy gondolkodnak erről, ezt a választások eredménye is tanúsítja.



A Miniszterelnökség átalakítását tervezi Orbán Viktor

A Miniszterelnökség átalakítását tervezi az új kormányban Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is bejelentette, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter marad a gazdasági kabinet vezetőjeként a költségvetés felelőse.

A kormányfő a Miniszterelnökségről úgy fogalmazott: szeretné átalakítani a kormány „agyközpontját”, másfajta vezetési szerkezetet kíván létrehozni. Ebben az ügyben már voltak és a hétvégén is lesznek komoly tárgyalásai – tette hozzá.

Orbán Viktor jelezte azt is, mielőbbi kormányalakításban érdekelt ő is és az ország is, a tárgyalások zajlanak, „gyorsan lesz új kormányunk”.

Attól viszont „óvnám magunkat” – mondta –, hogy új minisztériumok legyenek, mert ami bevált, azt nem kell megjavítani. Érdemes megtartani azt a rendszert, hogy nagy minisztériumok vannak élükön nagy felhatalmazású tárcavezetőkkel – közölte.

A gyermekvállalás a közösség számára is fontos ügy

Célul tűzte továbbá, hogy az országgyűlés – a korábbi évekhez hasonlóan – a nyári szünet előtt elfogadja a jövő évi büdzsét. A munkálatok állásáról már tárgyalt is Varga Mihállyal, akinek a jövőben is számít a munkájára, mert egy rendkívül tehetséges és tapasztalt miniszter – közölte.

A demográfia, családtámogatás kérdésében Orbán Viktor azt mondta: szeretne egy átfogó, 20-30 éves megállapodást kötni a magyar nőkkel a magyar jövőről, a nekik nyújtható, kiszámítható perspektívákról, mert a demográfia rajtuk áll vagy bukik, ez az ő döntésük.

A gyermekvállalás a legszemélyesebb, de a közösségnek fontos ügy – hangsúlyozta, hozzáfűzve: a kormánynak az a dolga, hogy ha a nők gyermeket szeretnének vállalni, és el akarják mondani erről az álláspontjukat, akkor azt meghallgassa, megértse.

A választók megerősítették az alapvető célokat

A választás eredményéről szólva úgy értékelt, a választók megerősítették az alapvető célokat, vagyis a gazdasági növekedést, a rendben lévő pénzügyeket, a teljes foglalkoztatottság elérését, a családok támogatását, a nyugdíjak értékének megőrzését, valamint a biztonság garantálását: „a bevándorláspolitikában ne engedjük Európában, Magyarország maradjon magyar ország”.

A miniszterelnök jelezte: e „régi, változatlan célok” mellett új kormánystruktúrát tervez „nagy részben új emberekkel”. „Nem a mostani kormány munkájának a folytatására szavaztak az emberek, hanem a célok szolgálatában akarnak változatlanságot” – erősítette meg álláspontját a kormányfő.