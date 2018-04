A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint Magyarország és Lengyelország a liberális és migránsbarát erők célkeresztjében áll.

A kormány arra számít, hogy fokozódni fog a Budapestre nehezedő nyomás. Erre utal az is, hogy Soros György a héten ismét Brüsszelben tárgyalt – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 Ma Reggel című műsorában.

Frans Timmermans. (Fotó: MTI/EPA/Oliver Hoslet)

Bakondi György szerint a látogatás sürgőssége is arra utal, hogy Brüsszel és Soros György nem hajlandó tudomásul venni a magyar választások eredményeit. A főtanácsadó hangsúlyozta, láthatóan Magyarország és Lengyelország a liberális és migránsbarát erők célkeresztjében áll. Ennek jó példája a LIBE-bizottság jelentése is, amely „a hajánál fogva előrángatott” témákkal támadta Budapestet.

Bakondi György hangsúlyozta, a Soros György és az őt Brüsszelben fogadó Frans Timmermans barátsága közismert. Utóbbi szélsőségesen migránspárti politikus, aki a magyar kormány bármilyen bevándorlással, az emberek védelmével kapcsolatos intézkedéseit már többször is támadta – mondta.

A civileket finanszírozná Brüsszel?

A főtanácsadó ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az Európa Bizottság kedden elkezdett tárgyalni egy olyan előterjesztést, amely létrehozná az úgynevezett európai értékek eszközét. Bakondi György szerint ez vélhetően egy olyan pénzalap lenne, amely azokat a civil szervezeteket finanszírozná, amely a Brüsszel által értéknek vélt elképzelések végrehajtását segítenék.

Ez egy egészen új helyzetet teremtene, hiszen így feltételezhető, hogy a magyar kormány bevándorlással kapcsolatos elképzeléseit támogató szervezetek finanszírozásában az Európai Unió is megjelenik – mondta Bakondi György, hozzátéve, hogy ezzel tulajdonképpen a nemzetállamok által létrehozott unió, a nemzetállamok politikáját kívánná meggyengíteni civil szervezet által, vagy, mint az például Magyarország esetében történhet, egy szabad választás eredményét megtámadni, semmibe venni.

Bakondi György hangsúlyozta, e politika célja egy gyenge nemzetállamokból álló európai egyesült államok létrehozása, amelynek fontos eszköze az illegális migráció támogatása. Ez ellentétes a magyar politikával, a magyar emberek akaratával, ezért a magyar kormány bármilyen támadás éri, szilárdan ellenáll, hogy képviselje azt, amire a választásokon a magyar emberektől felhatalmazást kapott – tette hozzá.



Az emberek ellen politizál az európai elit

A magyar választások eredménye határozottan megmutatta, hogy Budapest nem fog változtatni bevándorlás politikáján, így a Soros György brüsszeli látogatásaihoz hasonló esetek csak erősítik a magyarok ellenállását – jelentette ki Deák Dániel politológus a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Az elemző szerint az unió célja egyfajta politikai karanténba zárni Magyarországot, úgy téve, mintha csak Budapest képviselné ezt, pedig az európai választások azt mutatták meg, hogy ennek az álláspontnak egyre nagyobb a súlya Európában.

Deák Dániel szerint a friss felmérések azt mutatják, hogy az európai emberekben egyre erősebben ellenzik a bevándorlást támogató politikát, így az európai politikai elit az emberek szándékával ellentétes politikát folytat.

Az utóbbi napok történései pedig arra utalnak, hogy az unió vezetése egyre erősebben próbálja meg keresztülvinni az akaratát, akár szankciók bevezetésétől sem riad el. Ehhez segítségül hívja a médiát is. Ezek az erők pedig azon dolgoznak, hogy az ezt támogató balliberális erők maradjanak hatalmon az uniós választásokat követően is, még akkor is, ha a jelenlegi előrejelzések nem ezt ígérik – mondta a szakértő.

Szerinte a magyar kormány feladata, hogy ebben a légkörben egyre hangosabban hallassa szavát, hogy ez mekkora veszélyt jelent a kontinens jövőjét tekintve.

Nem enyhül a migrációs nyomás

Bakondi György arról is beszélt: nem csillapodik az Európába irányuló illegális migráció, a görög-török szárazföldi határon egyre többen jutnak az EU-ba, ami felveti a kérdést, hogy Törökország olyan hatékonyan védi-e határait, mint azt az unióval kötött megállapodásban vállalta.