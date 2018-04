Teljes káosz és önfeladás az ellenzéki oldalon

Az MSZP és a Párbeszéd közösen, pártszövetségként folytatja a politizálást, az LMP-nél viszont tovább feszül a helyzet, és akár szét is szakadhat a párt. Belső viták vannak a Jobbikon belül is, Gyurcsány Ferenc viszont egyedüliként örülhet. Deák Dániel elemző szerint teljes káosz és önfeladás jellemzi az ellenzéki oldalt.

Teljes káosz és önfeladás jellemzi az ellenzéki oldalt, a hatalomtechnikai alkuk oltárán mindenféle elvet feladtak a választási kampány során – jelentette ki az M1 Ma este című műsorában a Figyelő főmunkatársa.



Az önfeladás felé rohan az MSZP?

Deák Dániel hozzátette, a szocialisták esetében a lét a tét, és nagy kérdés, hogy pár év múlva lehet-e még egyáltalán MSZP-ről beszélni.

A politológus szerint ha Kunhalmi Ágnes lesz a párt elnöke, nagy valószínűséggel arra fog törekedni, hogy Gyurcsány Ferenccel is fogjanak össze, vagy akár közös pártot is létrehozzanak, hiszen korábban már arról is beszélt, hogy szeretne közös pártban lenni az ex-miniszterelnökkel.

„Itt olyan átalakulások lesznek – és várhatóak az ellenzéki térfélen–, amelyeket most még el sem tudunk képzelni” – jelentette ki Deák Dániel.

Hozzátette, hogyha Kunhalmit megválasztják elnöknek a tisztújító kongresszuson, akkor egyértelművé válik, hogy a párton belül azok kerültek többségbe, akik az MSZP önfeladását támogatják. Már az is arra mutatott, hogy az önállóságot, az MSZP-brand erősödését nagyon kevesen támogatták a párton belül, és Karácsony Gergely személyében egy külsős miniszterelnök-jelöltet választottak.

Az elemző a Párbeszédet jelentéktelen csoportosulásnak minősítette, hiszen ha önállóan kellene mérni a párt népszerűségét, akkor az egy százalékot sem érné el. Úgy vélte, az MSZP baloldali programja teljes mértékben háttérbe került, egy liberális-balliberális párttá vált, azonban mivel a kampányban a programjáról egyik ellenzéki párt sem beszélt, ezért nem lehet megmondani, hogy az MSZP valójában mit szeretne megvalósítani.

Megjegyezte, Karácsony Gergely a baloldalt tekintve viszonylag magas népszerűséggel rendelkezik, amiből arra lehet következtetni, hogy ha a politikus nem lett volna az MSZP élén, akkor a tíz százalékos bejutási küszöböt valószínűleg nem sikerült volna megugrani. A négy évvel ezelőtti támogatottsághoz képest nagyjából félmillió szavazót veszített a párt.

„Az április 8-i választásnak a legnagyobb vesztesei a szocialisták voltak, tehát most már egyáltalán nem nagy párt az MSZP, most már épphogycsak középpárt, és ha ez így halad tovább, akkor már csak egy kis pártnak nevezhető” – fogalmazott.

Gyurcsány még mindig megosztó

Beszélt arról is, hogy szerinte Gyurcsány Ferenc személye örök problémát jelent a politikában. Az a nyolc év, amit ellenzékben töltött, kiélezte az ellentéteteket, az összes pártot belerántotta a vitába, és a probléma még a Jobbikot is elérte, hiszen arról vitáztak, hogy tárgyaljanak-e vagy sem Gyurcsánnyal.

Úgy vélekedett, azt a pár százezres megmaradt balliberális tábort, amely az MSZP és a DK között vacillál, meg lehetne szólítani Gyurcsány Ferenccel. A kutatások alapján az MSZP és a DK között viszonylag magas az átszavazási hajlandóság. Ha egy ilyen pártkonglomerátum összeállna, akkor a megmaradt szocialista szavazók ide tennék voksukat.

Válságban az LMP és a Jobbik

Deák Dániel szerint az LMP áll a legközelebb a pártszakadáshoz. Tisztán kirajzolódik, hogy a párton belül három csoport alakult ki: Sallai R. Benedek senkivel semmilyen együttműködést nem valósítana meg, Szél Bernadett szerint taktikai alkukat lehet kötni, Hadházy Ákos pedig úgy vélekedik, hogy bárkivel bármiben meg lehet állapodni. Egy ilyen kis párton belül ennyi konfliktus azt eredményezheti, hogy hiába lesz tisztújítás, az a csoport, amely kisebbségbe szorul, nagy valószínűséggel el fogja hagyni a pártot – magyarázta.

A politológus kiért a Jobbikra is. Mint kifejtette, a párt vezetési válságba került, hiszen Vona Gáboron kívül nincs olyan politikus a pártban, akit el lehet képzelni pártelnöknek. Keresik a Jobbikban, hogy ki lehetne az utód, azonban a hírek szerint nagyon komoly bajban vannak. Deák Dániel úgy látja, hogy a vezetési válság hatására a párt támogatottsága csökkenni fog, „hiszen egy ilyen pártot húsz százalék közelében tartani lehetetlen”.