Ripost: Soros György fia és barátja is Budapestre érkezik segíteni az ellenzéket

Soros Alex már korábban átvette a magyar ügyek irányítását, azonban most személyesen is Budapestre érkezik. Mellette legjobb barátja, Maxwell Osborne, aki szintén beleszól a magyar politikába – írja a Ripost.hu.

A megsemmisítő választási vereség után az elsődleges cél az ellenzék feltámasztása és csatasorba állítása. A Soros-klán ennek rendel alá most mindent.

Az Európai Unióban a félév végéig, július 30-ig át kell erőltetni az új migránsküldő rendszert. Az ellenkezni merészelő tagállamok akarata ellenére is. Ezért támogatják minden erejükkel a választások eredményével szembemenő tüntetéseket, hogy aztán azokra hivatkozni lehessen a brüsszeli migránscsatában. Alex Soros ezért posztolgatja a tüntetésről szóló híreket szerte a világhálón.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can’t see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 2018. április 14.