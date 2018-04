Kunhalmi: Kutyanehéz évek jönnek az ellenzéki pártokra

Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes szerint kutyanehéz évek jönnek az ellenzéki pártokra. A szocialisták budapesti elnöke az ATV műsorában a választáson elért csúfos vereség okait kereste. Szerinte ilyen például a Botka László féle út, de bírálta az LMP-t is. Kunhalmi Ágnes szerint sokan csalódtak a zöldpártban, sőt azt is mondta, hogy az LMP elárulta a szavazókat – hangzott el az M1 Híradójában.

„Az ellenzéki pártoknak nemhogy egyedül, közösen sincs semmink. Kutyanehéz évek jönnek a rendszerváltás óta” – erről beszélt a szocialisták budapesti elnöke az ATV-ben. Kunhalmi Ágnes ugyanakkor épp a borús jövőkép miatt szeretne pártelnök lenni. Stratégiája pedig a teljes demokratikus összefogásra és a reálpolitizálásra épülne.

Mint fogalmazott, „senkinek sem lesz leányálom, egyrészt reálpolitizálásra kell rávenni mindenkit, a másik pedig, hogy nem szabad megspórolni a munkát. Az MSZP-nek két dolgot kell eldöntenie, de egyébként minden más ellenzéki pártnak is. Az egyik és a legfontosabb, hogy az MSZP megőrzi a nyitottságát”. „A nyitottság megőrzésén túl pedig nem szabad a vidékről lemondani” – tette hozzá a szocialista politikus.



Kunhalmi Ágnes egyúttal kitért az MSZP kudarcának okaira is. Ezek közé sorolta Botka László kampányát, azt, hogy a DK-val pártjuk nem tudottt közös listát állítani, de kifakadt az LMP-re is. „Nagyon sokan vannak, akik csalódtak az LMP-ben, mert nem lehet más a politika, feláldozták őket a kétharmad oltárán és nemcsak az LMP szavazókat árulták el, hanem az eszmét, a zöld szociáldemokrata gondolatot, az európaiságot” – magyarázta Kunhalmi.

Molnár Gyula is az ellenzéki pártokat okolta

Már a választások éjszakáján a pártelnök, Molnár Gyula is az ellenzéki pártokat okolta a rossz eredményért. A szocialisták azóta leplezni sem próbálják csalódottságukat. Még a választás éjszakáján be is nyújtotta lemondását a párt elnöksége. Ez 13 politikust jelent a vezetésből, köztük van például Molnár Gyula, Molnár Zsolt, Tóth Bertalan, Gőgös Zoltán, Gúr Nándor, de Bangóné Borbély Ildikó is távozik az elnökségből.

„Tehetség, tudás, tapasztalat, tisztesség és teljesítmény” – az MSZP korábbi elnöke szerint ezek a tulajdonságok hiányoztak a párt vezetéséből. Kovács László szerint még az is benne volt a pakliban, hogy, ilyen teljesítménnyel az MSZP kiesik a Parlamentből.

Az MSZP közben ma tart alakuló ülést, a párt parlamenti képviselői frakcióvezetőt is választanak. Tóth Bertalan azt is elmondta, hogy az elnökség őt javasolta a képviselőcsoport vezetőjének. A szocialisták tisztújító üléséről egyelőre annyit tudni, hogy nyárra halasztották.