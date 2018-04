Folytatódik az LMP-s botrány

„Ha hozzá is ért, biztosan nem ütötte meg Hadházy Ákost” – ezt mondta az LMP-s Sallai R. Benedek az Inforádióban. Hadházy Ákos viszont máshogy emlékszik az összetűzésükre. Szerinte politikustársa a székével együtt lökte őt fel. A történtek miatt fegyelmi eljárás indult Sallai R. Benedek ellen, sajtóhírek szerint pedig Szél Bernadett a pártból való távozásra is felszólította őt – hangzott el az M1 Híradójában.

Ha hozzá is ért, biztosan nem ütötte meg Hadházy Ákost – erről beszélt az Inforádiónak az LMP-s Sallai R. Benedek a szombati bizottsági ülésen történtekről. A politikus úgy fogalmazott: Hadházy Ákos provokatívan viselkedett, erre ő indulatosan odalépett hozzá, majd párttársa levetette magát a földre.



„Összekucorodott a földön. Biztos vagyok benne, hogyha hozzá vagy a székéhez is értem, akkor nem fejtettem ki erőt. Garantálom, hogy nem ütöttem meg és nem volt verekedés. Ott maradt a földön magzatpózban, én legyintettem és otthagytam” – emlékezett vissza a történtekről Sallai R. Benedek.

Hadházy Ákos másképp emlékszik

A tettlegességig fajult konfliktusra a leköszönő társelnök máshogyan emlékszik. Hadházy Ákos a közösségi oldalán azt írta, „Sallai Titkár Úr rendkívül méltatlanul viselkedett velem szemben.”

Az Indexnek azt is elmesélte, hogy az ülésen éppen ő beszélt, amikor Sallai R. Benedeknek sikerült a székével együtt fellöknie őt. A portálnak több szemtanú is azt mondta, Hadházy Ákos pár percre az eszméletét is elvesztette. A HVG információi szerint agyrázkódást szenvedett, a mentőket és a rendőröket is a helyszínre hívták.

„Hadházy játssza a felrúgott focistát, majd délután már a tüntetésen tetszeleg” – Sallai R. Benedek nemcsak, hogy tagadja a történteket, de az ülés óta többször is nekiment párttársának. Arról is írt, hogy felháborodott, mert szerinte hónapok óta fillérekért árulják az LMP-t.

A két politikus közötti konfliktus nem előzmény nélküli. A választások utáni napon több hírportál is arról írt, hogy még a voksolás előtt etikai vizsgálat indult Hadházy Ákos ellen, mert titokban az MSZP-vel egyezkedett. Hadházy Ákos szerint azonban nem ő, hanem éppen Sallai R. Benedek volt az, aki titokban pártja korábbi vezetőjével, Schiffer Andrással együtt perrel fenyegetett meg több visszalépést fontolgató LMP-s politikust.

A pártból való távozásra is felszólították Sallai R. Benedeket

A szombati tettlegesség miatt fegyelmi eljárás indult Sallai R. Benedek ellen, és sajtóhírek szerint Szél Bernadett a pártból való távozásra is felszólította őt.

Sallai R. Benedek erre úgy reagált, ő már többször is számon kérte Szél Bernadett költekezéseit, úgy mint a közpénzből létrehozott ruhatárát, a százezres fodrászszámlákat és a 20 milliós őt ünneplő nagygyűlést. Hozzátette, szerinte Szél Bernadett azért kérte, hogy távozzon a közéletből, mert kezdtek kínosak lenni számára is a kérdések.