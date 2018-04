Nem csitulnak a kedélyek az LMP-ben

Szombaton írta meg a sajtó, hogy a párt titkára nekiment Hadházy Ákos társelnöknek. Utóbbi megerősítette a támadás tényét, Sallai R. Benedek azonban vasárnap is azt állította, hogy ő nem bántotta Hadházy Ákost. Az LMP-s politikus mai Facebook-bejegyzésében Szél Bernadettet is megemlítette, számon kérve rajta a közpénzből létrehozott ruhatárát és a százezres fodrász-számláit. A párt társelnöke egyelőre nem reagált.

„Hadházy játssza a felrúgott focistát, majd délután már tüntetésen tetszeleg, mert mit számít neki bármi, ha szerepelhet?” – így ment neki vasárnap közösségi oldalán az Sallai R. Benedek Hadházynak. A politikus bejegyzésében azt állítja, hogy nem ütötte meg párttársát, azt azonban elismeri, hogy felháborodott, mert szerinte hónapok óta fillérekért árulják az LMP-t.

Tettlegességről írt a sajtó

Egy nappal korábban az Origo.hu írt arról, hogy Sallai R. Benedek „kiütötte” Hadházy Ákost. A portál úgy tudja, hogy a politikus szombaton egy bizottsági meghallgatáson nekirontott a leköszönő társelnöknek, majd kiviharzott a teremből. A tettlegességig fajult konfliktust Hadházy Ákos a saját közösségi oldalán erősítette meg.

A leköszönő társelnök az Indexnek azt is elmesélte, hogy az ülésen éppen ő beszélt, amikor Sallai R. Benedeknek sikerült a székével együtt fellöknie őt. A portálnak több szemtanú is azt mondta: Hadházy pár percre az eszméletét is elvesztette. A HVG információi szerint agyrázkódást szenvedett, a mentőket és a rendőröket is a helyszínre hívták.

Sallai R. Benedek ezzel ellentétben azt állítja, hogy Hadházy Ákos magától vetette magát a földre. Szerinte a volt társelnök a fegyelmi bizottság ülésén „eljátszotta a hattyú halálát”.

A két politikus közötti konfliktus a választások utáni napon robbant ki, amikor több hírportál is arról írt, hogy még a voksolás előtt etikai vizsgálat indult Hadházy Ákos ellen, mert titokban az MSZP-vel egyezkedett. Hadházy szerint azonban nem ő, hanem éppen Sallai R. Benedek volt az, aki titokban pártja korábbi vezetőjével, Schiffer Andrással együtt perrel fenyegetett meg több visszalépést fontolgató LMP-s politikust.

Identitásválság?

Az LMP komoly identitásválsággal küzd – így reagált az LMP-ben zajló folyamatokra az M1-nek nyilatkozó politológus. Galló Béla azt mondta: Schiffer András távozása meggyengítette a pártot és azóta az a kérdés, hogy hogyan tovább.

„Ők egy elitellenes, a 2010 előtti viszonyokkal élesen szembemenő pártként jöttek létre, ezt képviselte egyébként sokáig Schiffer András, akinek a távozása nagyon meggyengítette, szellemi értelemben mindenképpen” – tette hozzá.

A tettlegességig fajult ügyben egyébként Sallai R. Benedekkel szemben fegyelmi eljárás indult, sajtóhírek szerint pedig Szél Bernadett kezdeményezte a lemondatását.

Az M1 szerette volna megtudni, hogy Szél Bernadett mit gondol Sallai R. Benedek megnyilvánulásairól, és keresték az LMP sajtóosztályát is, de az adásig nem kaptak választ.