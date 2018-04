Az MSZP bukta a legnagyobbat

Befejezték a múlt vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson leadott összes szavazat megszámolását. Valamennyi egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény. Eszerint a Fidesz-KDNP kétharmados többséggel rendelkezik majd az új Országgyűlésben.

A Fidesz-KDNP-nek összesen 133, a Jobbiknak 26, az MSZP-Párbeszédnek 20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8, az Együttnek és a német önkormányzatnak 1-1 képviselője lesz, és 1 független jelölt is bejutott.

Fel van adva a rejtély a magyar társadalom azon részének, amely a Fidesszel szemben az ellenzéki tömeget alkotja – mondta Galló Béla politológus az M1 Ma reggel című műsorában. Hozzátette: a Fidesz kiemelkedő szereplésére ugyanis kell valami magyarázat, ami nincs benne a jelenlegi ellenzéki politikában. Jobbára még csak a zsigeri reflexiók működnek a szakértő szerint, és most még a gyászmunka tart. Kérdésesnek tartja, hogy ez elindít-e egy gondolkodási folyamatot az ellenzékben.



Egy hete a magas részvételi adatok miatt még sokan ellenzéki győzelemre számítottak közülük, emlékeztetett Galló Béla. Súlyos problémának tartja, hogy az elmúlt 3 ciklusban az ellenzéki pártstruktúra nem képezte le az ellenzéki társadalom viszonyait, ami emiatt jelentős mértékben amortizálódott.

Vágyelvű gondolkodás és téves következtetések vezettek ahhoz, hogy a szocialisták korábban azt hitték, hogy akár győzhetnek is, jegyezte meg a szakértő. Úgy látja, a legnagyobbat az MSZP vesztette, hiszen végleg fel kellett adniuk váltópárti státuszukat és tartalékaik sincsenek. Az innováció egy párton belüli felvetés alapján kimerült volna annyiban, hogy nevet cseréljenek, de – mint fogalmazott – nem fejcserére, hanem gondolatcserére van szükség.

Galló Béla egy megérzését is megosztotta, miszerint a kudarcot szenvedett politikusok közül a gyorsan hátralépő Vona Gábornak van a legnagyobb esélye arra, hogy a jövőben hálózatosodó ellenzékben vezető szerepet tölthessen be. Kiemelte: az LMP-ben az egyik legmélyebb az identitás probléma. A párt korábban elitellenes volt, de Schiffer távozása meggyengítette őket. Felidézte, hogy az LMP politikusai a napokban összes is verekedtek.

A politológus szerint az eredmények tükrében Gyurcsány ambíciója megnőtt a baloldali vezérszerepre, bár a korábban várt 500-600 ezer szavazatnak csak közel felét sikerült elérni a DK-nak. Úgy véli, hogy az ellenzék újraépítésében gondolkozóknak nem tanácsos számolniuk az egykori miniszterelnökkel, hiszen az MSZP gyenge eredményéhez az is hozzájárulhatott, hogy összebútoroztak Gyurcsányékkal.