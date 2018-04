Felerősödtek a Magyarország elleni támadások

Mind a hazai, mind nemzetközi színtéren bosszúhadjárat folyik Magyarország ellen, és ezek a támadások felerősödtek, amellyel Magyarország ellenállását szeretnék megtörni – mondta Deák Dániel, a Figyelő munkatársa a Kossuth Rádió 180 perc című adásában.

A magyar jogállamiságról szóló jelentést csütörtökön tárgyalta az Európai Parlament LIBE bizottsága, amelyet Judith Sargentini zöldpárti képviselő mutatott be. A dokumentum a magyar jogállamisággal szemben számos elmarasztaló megállapítást tartalmaz.



A jelentésíró aggódik az alkotmányos rendszer magyarországi működése miatt, derül ki a 26 oldalas dokumentumból – számolt be a LIBE elé kerülő anyag vitájáról az M1 brüsszeli tudósítója.

A jelentés szerint hazánkban aggodalomra ad okot az igazságszolgáltatás minősége, a korrupció, az adatvédelem és a hozzá kapcsolódó személyiségi jogok, a véleménynyilvánítás szabadságának, a vallás- és gyülekezési szabadság, az egyenlő bánásmód hiánya, a kisebbségekhez tartozók jogainak diszkriminációja, valamint a menedékkérők jogai és a szociális jogok hiánya miatt.

Magyarországon mindez rendszerszintű kockázatot jelent a jogállamiságra, az európai uniós szerződésekben rögzítettekre, ezért javasolja a jelentés a hetes cikkely megindítását.

A vita alatt ezúttal is nagyon sok volt az indulat – mondta a tudósító, és hozzátette, hogy most is sok volt a félinformáció. Példaként a portugál Ana Gomest, az európai szocialista frakció tagját említette, aki szerint a választás után nincs okuk azt gondolni, hogy a magyar kormány visszafogja magát, erre példaként említette, hogy lemondott a főrabbi, illetve, hogy „bezárták” a Magyar Nemzetet, és elhallgatott a Lánchíd Rádió.

A vita kapcsán főként a bal- és liberális oldalról érte sok kritika Magyarországot a civiltörvény, illetve a migrációs kvóta elutasítása miatt, de voltak, akik kiálltak mellette. Az európai konzervatívok nem látják valósnak a leírtakat, egy francia képviselő a radikális jobboldalról pedig jelezte, hogy részükről elfogadják azt, hogy Magyarország elutasítja a kvótát, és a civiltörvénnyel szemben sincsenek kifogásaik.

Illeszkedik a sorba

A jelentést értékelve Deák Dániel elmondta, hogy „ez illeszkedik a Magyarországot ért bírálatok sorába, de most látszik, hogy ezek a támadások felerősödnek a választások után”.

A Figyelő munkatársa szerint egy nemzetközi hálózat igyekszik hadjáratot indítani Magyarország ellen, megtörni a kormányt, hogy csökkenjen elkötelezettsége a brüsszeli migrációs törekvések ellen.

Nyáron az Európai Tanácson belül lesz szavazás a kötelező kvótákról, és ha felfüggesztik Magyarország és Lengyelország szavazati jogát, akkor átmehet ez a kvótaterv – mondta Deák Dániel arról, miért van jelentősége a hetes cikkely szerinti eljárásnak, amelynek utolsó fázisa a szavazati jogok felfüggesztésével jár.

Világos üzenet

„Brüsszelben kétségbe vannak esve, mert a korábbi európai választások, az osztrák, az olasz és most a magyar, világos üzenetet küldtek, hogy az emberek nem kérnek ebből a politikai irányzatból” – tette hozzá a Századvég korábbi politológusa.

Az EP összetétele a 2019-es választások után meg fog változni, és a Századvég kutatásai is azt mutatják, hogy a bevándorlásellenes erők kerülhetnek többségbe. A nyugat-európai állampolgárok többsége nem támogatja a jelenlegi brüsszeli politikát, és a bevándorlás kérdésében hatékonyabbnak tartják a kelet-közép-európai országok politikáját.



Brüsszelben ezért is igyekeznek gyorsan átvinni a kötelező betelepítési kvótát.

A Figyelő munkatársa felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki pártok után most a civil szervezetek „előtérbe helyezése folyik”, mint például Gulyás Mártoné, aki ezer szállal kötődik Soros Györgyhöz, a Krétakörön keresztül milliókat kapott, hogy szítsa a politikai hangulatot, valamint káoszt és az instabilitás légkörérét hozza létre.