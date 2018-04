Több mítosz is megdőlt a vasárnapi választáson

Elkészítette elemzését a Nézőpont Intézet a választásokról, amelyben öt pontban értékelték az eredményeket. Több narratíva is megdőlt vasárnap – mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója a Ma Reggel adásában.

A Fidesz-KDNP mintegy negyedmillióval több listás szavazatot szerzett, mint parlamenti ellenzéke együtt, összesen 2,6 milliót. A kormánypártok a belföldön szerzett 2,5 millió voksot további 100 ezer határon túli levélszavazattal egészítették ki – olvasható a Nézőpont Intézet felmérésében, amelyet a választás napján készítettek.

A szavazók rácáfoltak arra a főleg ellenzéki kutatóintézetek narratívájára, hogy kormányváltó hangulat van – értékelte az eredményeket Boros Bánk Levente, a Nézőpont Csoporthoz tartozó Médianéző igazgatója az M1 Ma Reggel adásában. Az eredmény nyilvánvaló felhatalmazást jelent a kormány számára – tette hozzá.



Az elemzés másik megállapítása, hogy a szavazóbázisának jelentős növelésére kizárólag a kormánypártok voltak képesek. Míg 2014-ben 2,1 milliót meghaladó belföldi listás eredményt produkáltak, addig a vasárnapi választásokon ez félmillióval emelkedett.

Nem a választási rendszer miatt vesztettek

Sokan úgy vélik, hogy egy esetleges második forduló lehetőséget teremtett volna a kormánypártokkal szemben fellépő különböző ellenzéki erőknek a szervezettebb választási koordinációra. Erre azonban az első forduló előtt is minden további nélkül lehetősége lett volna e politikai szereplőknek, például egy szervezett előválasztás keretében – olvasható a Nézőpont Intézet elemzésében, amely megállapítja, hogy nem a választási rendszernek köszönhető az ellenzék veresége.

A felmérés szerint összesen 52 egyéni körzetben volt 50 százalék feletti a kormánypárti képviselők támogatottsága, ami azt is bizonyítja, hogy összefogás esetén egy közös ellenzéki jelöltnek sem lett volna esélye – mondta Boros Bánk Levente. Ha Fidesz a maradék 54 választókerületet el is veszíti, abban az esetben is nagy valószínűséggel meg lett volna a kormánypárt abszolút többsége.

Erősödő külföldi beavatkozás

Az eredmények azt jelzik, hogy inkább ellenzékváltó hangulat volt. Egyre többen látják be, hogy az a kampány, az a módszer és azok az álmok nem tudnak megvalósulni.

Az elemző szerint nagy az esélye annak, hogy a jelenlegi ellenzéki formációk a jelenlegi formában nem működhetnek tovább, a nagy kérdés, hogy milyen típusú ellenzék állhat fel. Azt láttuk korábban, hogy különböző aktorok veszik át az ellenzék szerepét, például az ellenzéki sajtó próbált ellenzékként viselkedni. A szakértő véleménye szerint a külső beavatkozás, Soros György hálózata révén fel fog erősödni.

Egy másik sztereotípia is megdőlt vasárnap, hogy az idősebb korosztály, a 60 év felettiek támogatják a kormánypártokat, de az adatok azt mutatják hogy valamennyi korcsoportban többséget szerzett a kormánypárt – mondta Médianéző igazgatója.

A választások napján készült közvélemény-kutatása szerint a kormánypárt támogatottsága a korosztályok között kiegyenlítődött, még 18-29 évesek között is a Fidesz a legnépszerűbb párt.

A többi korosztályban egyik párt sem tudta megközelíteni a kormánypárt népszerűségét, a 30-39 évesek között pedig a Fideszt a szavazók 56 százaléka támogatta míg az MSZP-P összefogást 8 százalék, a Jobbikot 19 százalék.

Ez az a korosztály, amely legtöbbet profitál a kormány családpolitikai intézkedéseiből, nem véletlenül mondta a kormányfő keddi sajtótájékoztatóján, hogy a demográfiára kívánja fektetni a következő kormányzás fókuszát – mondta az elemző.

Budapesten is a Fidesz a legnépszerűbb

A listás szavazatokat összesítve a Fidesz Budapesten is a legnagyobb párt, és nem igaz, hogy a főváros az ellenzéki erők fellegvára lenne. A kormánypártok, nagy előnnyel, 38,3 százalékot szereztek a fővárosban, 20 százalékponttal múlták felül a második helyezett MSZP-Párbeszédet.

Boros Bank Levente szerint a „világ legtermészetesebb dolga, hogy egy kétmilliós világváros napi ügyei mások, mint a kisebb városok, települések ügyei.”