Soros már új ellenzék kiépítésén dolgozhat

A sorosista brigád, köztük a Soros György által fizetett „bajkeverők” azt akarják, hogy káosz legyen Magyarországon a választás után – erről beszélt a Fidesz kommunikációs igazgatója az M1-en. Hidvéghi Balázs szerint megint bebizonyosodott, hogy a Soros-hálózat emberei szerint csak akkor van demokrácia, ha egy választást ők nyernek meg. És folytatódott az ellenzéki politikusok lemondása: Karácsony Gergely ugyan felveszi a képviselői mandátumát, de harminc napon belül lemond róla.

Az ellenzéki pártok vezetőinek jó része már a választások éjszakáján lemondott, miután kiderült, hogy a kormánypártok ismét fölényes győzelmet arattak. Vona Gábor korábbi ígéretéhez híven bejelentette: benyújtja lemondását. Hadházy Ákos, az LMP társelnöke lemond tisztségéről. Az MSZP-s Molnár Gyula bejelentette: a párt elnöksége benyújtotta lemondását. Juhász Péter is bejelentette: az Együtt elnöksége lemond.

Az Origo cikke szerint az ellenzéki vezetők távozása mögött Soros György áll. A portál szerint a milliárdos spekuláns egyenként váltja le őket, mert nem sikerült a kormány megbuktatása, ezért elege lett. A cikk kitért arra is, hogy Soros György már meg is találta az ellenzék új vezetőjét, méghozzá Gulyás Márton személyében.

Az elmúlt évek ellenzéki tüntetéseinek egyik vezéralakja volt Gulyás Márton. A VI. kerületi Lendvay utcában jelen volt a Fidesz-székház ostrománál, de a DK egy korábbi rendezvényén is verekedésbe keveredett. A Soros-egyetem melletti tüntetésen rátámadt a rendőrökre, egyiküket festékkel öntötte le. Gulyás ott volt akkor is, amikor festékkel dobálták meg a Sándor-palotát, legutóbb pedig az Állami Számvevőszék épületét rongálták meg hasonló módon. A festéknyomok még ma is látszanak a falakon.

Az Origo szerint Gulyás Mártont azzal is megbízta Soros György, hogy vegye kézbe a kormánnyal szemben álló politikai erők újjászervezését. A kormányellenes aktivista munkához is látott. A napokban a sajtón keresztül szólította fel az ellenzéki képviselőket, hogy ne üljenek be a parlamentbe. A politikusok pedig sorra mondanak le mandátumukról.

Elsőként Vona Gábor jelentette be, aztán az MSZP-s Gőgös Zoltán is jelezte: nem lesz tagja az Országgyűlésnek. Karácsony Gergely szintén úgy döntött, hogy nem lesz képviselő.

„A káoszban érdekelt Soros György”

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Soros György a káoszban érdekelt. Hidvéghi Balázs arról beszélt, hogy Soros György már a választások előtt is direkt módon szólt bele a magyar belpolitikába. Úgy véli: most ezt folytatja a milliárdos.

Soros György beavatkozása erősödni fog, ezzel pedig egy új ellenzéket akar létrehozni – mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója.