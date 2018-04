Gulyás Gergely és Molnár Gyula a választásról és a következő évekről vitázott

Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke szerint a gazdaság teljesítményét és a kormány migrációval kapcsolatos fellépését díjazták vasárnap a választók. Molnár Gyula, az MSZP lemondott elnöke azt mondta, hogy a kormányoldal kizárólag a migrációról beszélt a kampányban.

A két politikus a Friedrich-Ebert-Stiftung és a Political Capital által rendezett Magyarország 2018-2022 című budapesti konferencia panelbeszélgetésén vitázott egymással. A fórumra meghívott harmadik politikus, Szél Bernadett, az LMP társelnöke lemondta részvételét.

Gulyás Gergely a gazdaságról szólva kiemelte: az országnak már kiegyensúlyozott költségvetése van, 2010-hez képest 740 ezerrel többen dolgoznak, a választópolgárok többsége úgy érezte, hogy sikerül egyről a kettőre jutni.

A migráció volt a közelmúlt egyik legfontosabb témája

A migráció volt a közelmúlt európai választásainak legfőbb, de legalábbis egyik legfontosabb témája. Ez elsősorban tartalmi kérdés, amiben tartalmilag a kormánynak száz százalékig igaza van, és a probléma velünk fog élni a követező években, évtizedekben – mondta.

Megjegyezte, ha „lenne annyi bölcsesség” az unió vezetőiben hogy elállnak a kötelező, felső korlát nélküli kvóta bevezetésétől, az a tagállamok közötti viszonyokban és a belpolitikájukban is nyugalmasabb helyzetet teremtene. A következő négy évről szólva a demográfiai helyzet javítását és a családok erősítését említette fő feladatként a kormánypárti politikus.

„A kormányoldal kizárólag a migrációról beszélt”

Molnár Gyula, az MSZP a választási eredmények ismeretében lemondott elnöke arról beszélt, hogy a kormányoldal kizárólag a migrációról beszélt a kampányban, ugyanakkor elismerte, Európa számra fontos ez a téma. Szerinte Magyarország előtt az a kérdés áll, hogy a kontinens összeszerelő üzeme lesz vagy mozdul az innováció irányába. A tömeges kivándorlás azt bizonyítja, hogy a fiatalok számára nem vonzó és nem is működőképes az elmúlt nyolc év kormányzati gazdaságpolitikája – mondta.

A szocialista politikus szerint az ellenzéki oldalon néhányan bundáztak a kampányban, mégpedig azok, akiknek az 2022-es stratégiai pozíció elfoglalásáról szólt a vita, egyben elfogadták, hogy idén a Fidesz nyeri a választásokat. A kezdődő törvényhozási ciklus kérdéseként említette, hogy a kormányoldal tovább faragja-e a parlament jogkörét, arra hívva fel, hogy az országgyűlés kapja vissza méltó rangját, ne tekintsék törvénygyárnak.

A konferencián László Róbert, a Political Capital szakértője bemutatta a választási rendszerrel kapcsolatos választói ismeretekről, attitűdökről március elején készült tanulmányt, amely szerint a válaszadók csupán 60 százaléka tudta, hogy az országgyűlési választáson két szavazatot adhat le. Egy korábbi, 2009-es kutatáskor ez az arány 72 százalék volt.

A választók nagyobb fele érti, hogy minél nagyobb egy párt, annál inkább felülreprezentálja a választási rendszer. Arra a kérdésre, hogy kinek kedvez a választási rendszer 52 százalék azt válaszolta, hogy a kormányoldalnak, 100-ból csak 16 választó mondta azt, hogy egyik oldalnak sem kedvez a választási rendszer. A kutatás szerint a választópolgárok jelentős többsége nem támogatja, hogy a határon túli magyarok is szavazhatnak. A Fidesz szavazóinak az 56 százaléka támogató, az MSZP és a Jobbik szavazóinak 80 százaléka, a DK szavazóinak 92 százaléka elutasító – ismertette László Róbert.

Kérdezték az előadókat, milyen négy évre számítanak

Závecz Tibor közvélemény-kutató, a ZRI Závecz Research vezetője „teljesen tartalom nélküli, kiürült” közbeszédre számít és nyugtalanságot vár. A migráció mindent uraló témája szerinte egészségtelenné teszi a társadalmat szociálpszichológiai értelemben. Ha a kormányzat nagyon keményen tolja ezt tovább akkor ez nem egy békés társadalom képét vetíti előre, és nagyon messze leszünk, hogy Magyarországon egy polgárosult értékrend uralkodjon – mondta.

Unger Anna politológus, az ELTE oktatója szerint a kétharmaddal finomra lehet igazítani újra a választókerületi határokat, az önkormányzati rendszerben lehet változtatásokat eszközölni, továbbá a bírósági rendszerhez is hozzá akarnak nyúlni. Úgy fogalmazott, hogy a „kétharmad zúzására” számít, szerinte a kormány csúcsra járatja majd az idegengyűlöletet. A közjogi rendszer pofásítása is meg fog történni szerinte.

Lakner Zoltán politikai elemző, a 168 Óra főszerkesztő-helyettese azt mondta, bár Orbán Viktornak „nincs programja, teljesen nyíltan közöl velünk mindent azzal kapcsolatosan, amit csinálni akar”. Szerinte ezt végre érdemes lenne komolyan venni, nem megvárni, hogy mi történik majd a következő négy évben. Kérdés az is, hogy lesz-e akcióképes ellenzék vagy ez a „teszetoszáskodás” tovább folytatódik – tette hozzá.

A választási rendszerről szólva Unger Anna azt mondta, hogy a Nemzeti Választási Iroda képtelen volt ellátni a feladatát. A legborzasztóbbnak azt nevezte, hogy nem tudni pontos információkat, és így nincs is magyarázat az aggodalmakra. A taktikai szavazás Závecz Tibor szerint működött is, meg nem is: a baloldaliak csinálták, a jobbikosok nem.

Lakner Zoltán kitért arra: nagyon óvatos lenne a választási csalás, nem csalás dologban, mert ez az ellenzéki pártok újabb önfelmentő hisztériájának kezdete is lehet. Ugyanakkor az államigazgatás működés lehetetlenné teszi, hogy megtudjuk, pontosan mi történt – mondta. Azt viszont csodának nevezte, hogy miközben teljesen nyíltan folyik a civilek üldözése, újabb és újabb civil kezdeményezések nőnek ki a földből; szerinte ez az, ami okot ad bármiféle reményre.